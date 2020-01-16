【問答大會】林鄭：已準備好策略令香港重新出發，並加強對外推廣

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥稱，去年爆發的社會事件重挫香港在國際的

聲譽，政府已準備好一套策略令香港重新出發，包括在政策上及對外推廣，而她下周亦會出席世

界經濟論壇，向國際表明香港情況，並宣揚香港仍是個適合營商的地方。

她指，不會停止推出紓困措施，而財政司司長正在制定新一份財政預算案，相信他會聆聽大

家意見；又指確實有些措施具有時限性，當局會盡快考慮是否將部分紓困措施延長。

對於有議員提問會否減稅，林鄭月娥指，稅務減免將是財政預算案所提及。（ｙｗ）

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