《小傳日記》對華關稅暫未縮，魚缸表現好反覆！

《小傳日記》期待已久嘅花旗國同神州嘅首階段貿易協議，終於喺隔晚簽署落實，神州將會

購買２０００億美元嘅商品同服務，但關鍵之一嘅關稅問題仲未解決。花旗國總統侵侵（特朗普

）就話，一旦中美完成第二階段貿易協議，就會取消對神州商品嘅所有關稅。香江孖屐靜觀其變

，今朝高開３２點報２８８０６點之後就掉頭向下，最多跌６４點見全日最低位２８７０９點。

不過，魚缸早段走勢反覆，喺神州磚頭佬急漲支持下，孖屐一度轉勢，飆逾２００點高見

２８９８７點，直逼兩萬九，但唔夠半日就蒸發所有升幅。午後，魚缸窄幅上落，但臨埋單一腳

踢高，收報２８８８３點升１０９點，主板成交１０１５﹒０２億銀，較上日微升１巴仙。

國貨報１１３２８，升３２點。手機設備佬瑞聲（０２０１８）挫近２巴仙，報６４﹒１５

銀，係全日表現最差嘅藍戰士。

Ａ場方面，上證指數收報３０７４點，跌１５點或跌近１巴仙，深成指數收報１０９６７點

，跌４點或跌唔夠半巴仙，兩市成交達６１２８﹒０１億人仔。

大隻藍戰士個別發展，大象（００００５）微漲１亳子報５９﹒９銀；ＱＱ（００７００）

升近半巴仙，報４００銀；生發發（００３８８）滑逾半個巴仙，報２７８銀；ＡＩＡ

（０１２９９）走高近１巴仙，報８７﹒３５銀；神州移動（００９４１）揚近半巴仙，報６６

銀；神州上月新增貸款遜預期，建行（００９３９）軟約半個巴仙，報６﹒６９銀。



＊內房全起舞潤地最勇武，前景唔太差地產佬獲撐＊



神州磚頭佬今日個個都好醒神！有傳華潤置地（０１１０９）或者今年會分拆物管業務嚟香

江上市，缸友聽到即刻掃拿拿臨掃貨，潤地埋單省鏡起飛逾３巴仙，報３７﹒７５銀。碧桂園

（０２００７）彈逾１巴仙，報１２﹒２２銀。融創（０１９１８）跳起逾３巴仙，報４５﹒３

銀。龍湖（００９６０）跳高近２巴仙，報３７﹒８銀。中海外（００６８８）踼高近３巴仙，

報３０﹒３銀。

香江磚頭佬都唔輸蝕，齊齊跳彈床！有大行美人（銀）就話，預期今年磚頭「孖屐」上半年

政治環境會比較平靜，同睇好下半年前景。美人將希慎（０００１４）升至「掃貨」評級，而收

租佬之中首選恆隆（００１０１）同希慎。希慎埋單踼高逾２巴仙報３１﹒５銀，恆隆就彈近１

巴仙，報１８﹒８８銀。九置（０１９９７）鏟起近３巴仙，報４８﹒４５銀。領展

（００８２３）跳高近２巴仙，報８４﹒７５銀。鷹君（０００４１）彈一格報２６﹒４５銀。



＊協議唔減稅出口仍上去，帶採結果前藥佬漲勢現＊



花旗國同神州終於簽咗第一階段協議，但可惜係花旗國打算第二階段協議後先撤現有關稅，

雖然係咁仍阻止唔到出口佬走高。敏華（０１９９９）漲近２巴仙，報６﹒４８銀；創科實業

（００６６９）同申洲國際（０２３１３）走高近３巴仙，分別報６５﹒９５銀及１１６﹒９銀

。另外，德昌電機（００１７９）首三季營業額僅跌４巴仙，全日飆超過６巴仙，報１８﹒７２

銀。偉易達（００３０３）則滑２巴仙，報７８﹒７５銀。

聽日神州公布新一輪帶量採購嘅結果，但一眾藥股似乎唔受影響。大行大摩就出報告唱好，

話雖然神州政府對藥企政策嚴，但係創新藥企或者可以受惠於監管環境，一班醫藥佬興奮到跳起

。中生製藥（０１１７７）漲近５巴仙，報１１﹒３４銀，更加係全日表現最好嘅藍戰士；石藥

（０１０９３）升超過２巴仙，報１８銀；國藥（０１０９９）揚１巴仙，報２９﹒４５銀。藥

明生物（０２２６９）買咗德國生物藥製造設施用嚟擴大產能，全日踢高近６巴仙，報

１０５﹒５銀。而康寧傑瑞（０９９６６）獲大摩首予增持評級，走高７巴仙，報１４﹒３８銀

。



＊內房佬回暖物管升不斷，廣汽出澄清股價向下傾＊



連日受壓嘅內房佬今日終於回暖，物管佬順勢一齊升，繼續尋頂。濱江服務（０３３１６）

急飆逾１３巴仙，報９﹒１５銀；新城悅服務（０１７５５）都彈起逾９巴仙，報１３﹒９８銀

；奧園健康（０３６６２）升６巴仙，報６﹒５９銀；中海物業（０２６６９）漲４巴仙，報

５﹒２８銀；碧桂園服務（０６０９８）揚逾２巴仙，報２９﹒６銀。

汽車佬走勢普遍偏軟，其中廣汽（０２２３８）澄清話無入股蔚來汽車，全日趴低４巴仙，

報９﹒３９銀。華晨（０１１１４）挫逾２巴仙，報７﹒６６銀；東風（００４８９）滑超１巴

仙，報６﹒９７銀；比亞迪（０１２１１）軟半巴仙，報４５﹒５銀；吉利汽車（００１７５）

跌近１巴仙，報１５﹒８銀。請請！



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