《真知灼見－溫灼培》中美貿易協議誰是贏家？

《真知灼見》中美終簽署首階段性貿易協議。根據協議，中國將承諾於未來兩年額外採購

２０００億（美元．下同）總值美國貨物。當中包括５４０億元能源、７８０億元製造業貨品、

３２０億元農產品及３８０億元服務業產品。而中國更承諾，在首年會先向美國購買７６７億元

總貨值。到明年才增購餘下１２３３億元貨值。至於市場最關心，美國對中國撤銷的關稅問題，

美國將維持對中國２５００億元輸往美國貨值的２５％關稅。但對另外１２００億元的中國進口

貨加徵的關稅率則減半至７﹒５％。上述整個協議細節由於與美國白宮１２月公布的版本沒分別

，對市場影響輕微。



由於美國總統特朗普指，與中國的次階段性貿易協議有待其在大選獲重選後再談，相信在未

來一年裏，中美貿易紛爭將告一段落。市場反而關心，是特朗普的貿易矛頭會否因而轉向歐洲。

不過就現階段所見，隨著市場氣氛的改善，市場避險情緒下降，美元已明顯失支持。今早（１６

日）於亞洲市場所見，美匯指數已跌返９７指數點附近位置。當中值得留意是歐元，其不知不覺

間，已從上周約１﹒１０８美元低水平逐步逼近１﹒１１５０美元。其升幅雖不多，但卻是穩步

向上。除非特朗普開展對歐洲實施貿易關稅，筆者現階段仍是對歐元看高一線。



對於中美初階段性貿易協議，大家可能會想。美國只撤銷對中國的部分進口關稅，卻換來了

中國對美國貨物的大量購買，贏輸顯而易見。但筆者的看法卻完全不同，認為達成今次協議，輸

家是美國。特朗普最初牽起是次與中國的貿易紛爭，其目的是為徹底改變中美雙方在貿易上一直

存在的結構性問題。也是說，是想透過打擊中國在貿易上的優勢，從而壓抑中國經濟，阻止中國

經濟超越美國。根據特朗普過去所指，這些結構性問題包括知識產權問題、強逼科技轉移問題及

政府操縱市場等問題。但於是次協議，就上述問題所達成的協議不多，且相當模糊。這些結構問

題一日未解決，據特朗普所指，中國在貿易上將一直處於優勢。只要中國在貿易上優勢依然存在

，區區支付美國２０００億元購買一年時間的穩定，這又算甚麼？再者，買回來的大部分是能源

及農產品，始終物有所用。所以如從此一角度分析，贏的明顯不是美國。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

