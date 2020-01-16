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16/01/2020 11:43

【貿易休戰】中美簽署協議，特朗普指第二階段完成將取消所有關稅

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美達成首階段協議，在簽署儀式上，總統特朗普表示中美正
共同糾正過去的錯誤，並強調首階段協議生效後，中美將開始第二階段，並有可能同意取消關稅

　　他又指，一旦中美完成第二階段貿易協議，將取消美國對中國進口商品的所有關稅，預計不
會有第三階段的協議。
　　美國貿易代表萊特希澤表示，將重點關注近期中方對協議的執行，任何進一步的談判只會在
首階段後進行。中國國務院副總理劉鶴表示，希望美方公平對待中國企業，中國將嚴格遵守協議
。（ａｌ）

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