【貿易休戰】景順：貿易戰以關稅作威脅的不明朗前景已經結束

《經濟通通訊社１６日專訊》中美正式簽署首階段貿易協議，景順亞太區（日本除外）環球

市場策略師趙耀庭發表評論指，中美簽署首階段貿易協議，最重要的影響在於消除重大的地緣政

治風險，緩和世界上兩大經濟體之間貿易戰進一步升級的威脅。

我希望重申，貿易戰以關稅作威脅的階段以及當中帶來的不明朗前景已經結束。

協議承諾中國將在未來兩年內大幅增加美國商品進口，至２０２１年將達到約２０００億美

元左右，按年增長８１％，以換取美國停止進一步加徵關稅。

中國承諾的進口規模龐大，我認為當局將難以再次增加對採購量的承諾，但只要中國在落實

協議的初期簽訂數筆大額訂單，美方應在未來數月內感到滿意。

北京和華府之間的關係是目前世界上最重要的雙邊關係，兩國在往後數年需要決定，未來希

望建立怎樣的關係。

中美正式簽署首階段協議，顯示雙方關係是「競爭」與「合作」並存。

由於大多數關稅將維持，今年中國的出口將繼續受壓，但其影響將逐年降低。這將為

２０２０年中國ＧＤＰ帶來適度的正面影響，並提供上行潛力。我們仍然預期２０２０年中國

ＧＤＰ增長將僅低於６﹒０％。



＊投資啟示＊



市場應該有正面反應。貿易協議簽署後，美股收市隨即創歷史新高，道瓊斯工業平均指數首

次企穩於２９０００點以上。

隨著貿易的不明朗因素消卻，我預期投資者將逐步減持美元和美國國債，並尋找更高收益率

和高風險資產。

中國Ａ股的估值在目前水平上仍然具吸引力，因為關稅不確定性消除將提振投資者和當地企

業的情緒。我們觀察到，市場早前憧憬中美簽署貿易協議，已經帶動１２月的中國進出口錄得強

勁增長。

隨著中國經濟開始呈現上行勢頭，製造業和出口有所反彈，人民幣兌美元在短期內升值是合

理的預期。但市場預料中國人民銀行將繼續採取減息等寬鬆貨幣政策，理應能抵銷人民幣的升值

壓力。（ｈｏ）

