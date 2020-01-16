《投資領域－譚家駿》投資亞洲優質股，聚焦五大長線主題

《投資領域》亞洲市場中蘊藏著大量優質公司，區內上市公司數目超過２７０００間，同時

符合市值大於１億元、平均股本回報率高於１０％、每股盈利５年複合年增長率高於１０％這些

條件的公司數目更超過２０００間，值得投資者細心發崛。

踏入２０２０年，亞股亦延續往年的升勢，包括亞股在內，其實多個市場的估值已提升至較

高水平，這主要是因為環球中央行銀行採取寬鬆貨幣政策，愈來愈多的流動性注入銀行體系，處

於歷史低位的利率水平正在為金融市場帶來極大衝擊。

此投資環境下，我們認為在作出由下而上的分析時，更重要的是留意該公司的整體質素，例

如是管理層的往績如何，發展策略是否清晰，公司所處的行業門檻及其自身的競爭優勢等，選股

時亦應以潛在股息增長及長遠股價上升動力為條件，長線應可獲得不俗回報。

我們認為，長線而言有五大投資主題值得關注：



＊五大長線主題可關注＊



第一，擁有優勢品牌、分銷渠道及創新能力的消費企業；第二，具備強勁存款基礎又或是在

某項貸款領域中擁有優勢的高質素金融公司；第三，隨著可支配收入上升，和消費者傾向更健康

的消費選擇，健康護理開支料持續上揚，其中有相當多的機遇可供投資者發掘；第四，現今世代

更趨向智能、互聯，相關企業亦值得留意；第五，全球人口老化以及自動化的趨勢。

以消費為例，有一家領導業界的泛亞洲零售集團值得關注，其在１１個市場擁有約

１００００家店舖，業務相當優質，兼具長期盡責管理（逾百年）以及專業管理的往績。

其中，尤其是港澳兩地業務增長依然強勁，例如是健康及美容、便利店、家居裝飾及餐飲等

領域，而印尼、越南、柬埔寨及菲律賓等新興市場亦有潛力成為未來的增長動力。

雖然公司佔收入最大比重的超級市場業務正面臨更大競爭及電子商貿的威脅，公司正在進行

為期多年的轉型，包括通過中央化採購、數碼化和新供應鏈來提高利潤率，新任行政總裁亦在公

司的人事及文化方面推行重大的轉變。



＊領先半導體聚焦增長領域＊



科技相關企業方面，我們亦留意到一家在台灣上市的全球領先半導體公司，其業務正在持續

改善，財務狀況強勁，股息亦見增加，而且其長期往績強韌，往往能夠從過往產品轉型中反彈。

這家公司早年由於資源錯配、競爭加劇和智能手機銷量放緩，業績曾經倒退，但隨著公司投

資於物聯網、定制晶片和電源開關等增長領域，帶動業務出現好轉跡象，現時非智能手機業務佔

銷售額比重已提升至約６０％，毛利率亦由２０１７年低點約３０％左右明顯改善至去年約

３７％。

總結而言，我們認為公司的質素是優越回報的最重要驅動力，在現今的波動市場環境下質素

的重要性更加是與日俱增，以此為策略及以３至５年投資期的前提下，長遠回報表現值得期待。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

