《嬈望大中華－彭藹嬈》對各界影響深遠的台灣大選

《嬈望大中華》２０２０年台灣大選落下帷幕，上屆總統蔡英文獲得高票連任。這次選舉將

對不少方面帶來深遠影響，尤其影響中台兩岸關係以及台灣社會。



＊選後的兩岸關係＊



半導體產業將受到最重大的影響，因為蔡英文將繼續拉開中台兩地科技公司的距離。要發展

最先進的半導體產品及相關先進科技，中國必需接觸其他國家，例如日本。

另一不可忽視的影響是，中國大陸很可能會更積極發揮軟實力干預台灣，其中包括與更多台

灣公司建立更緊密的業務合作，特別是與執政黨沒有聯繫的公司。



＊台灣下一步要怎麼走＊



政治情緒是蔡英文再次當選的成功因素之一。加上她在任期間經濟政績不佳，因此她可能不

會把發展經濟作為首要任務。事實上她主張「台商回流」，鼓勵在中國內地設有生產線的台灣企

業回台投資。可是此政策目前仍在討論階段，她並未提出關於資金實際使用情況的報告。

台灣的製造業採購經理指數從１１月的４９﹒８升至１２月的５０﹒８，主要是因為存貨分

類指數從４７升至５２﹒２。這表示自２０１８年開始實行的投資政策雖未能成功刺激生產，但

成功鼓勵投資者購買土地，而他們亦希望廠商對土地的需求持續殷切。數月以來我們一直質疑這

項投資政策是否成功，亦對其能否有效地支持台灣經濟保持態度。

另外，中國內地將繼續限制前往台灣的遊客人數，以及加大對台經濟施壓。這反過來有可能

會削弱蔡英文的支持率。《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

