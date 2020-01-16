《宏觀理財－冼健岷》兒童醫療保險，為子女添保障

《宏觀理財》小朋友從出生一刻開始，父母都無微不至細心照顧。在衣食住行各方面，當然

會安排最好的東西給孩子。至於保障方面，大家又有沒有為小朋友配備適切的防禦後盾呢？小朋

友喜愛追趕跑跳碰，意外可能較多，受傷次數或較頻密；而且抵抗力普遍較成年人差，特別容易

感染疾病，加上近來正值流感高峰期，一個周全的保障方案更為重要。

現時市場上的醫療保險有住院保障及門診保障。由於住院費用支出愈來愈高昂；小朋友看門

診的機會亦不少，所以最理想的做法是選擇涵蓋上述兩項保障的方案。



＊家長陪床，全天候照顧子女＊



若果小朋友要留院治療，小小年紀未必適應醫院環境，父母亦會擔心子女的病情進展。現時

部分醫療保障計劃，提供父母或家人陪床費用保障，如果小朋友須住院留醫，家長便可以留院與

醫院緊密聯繫，了解最新病情，並且可以全天候照顧子女了。另外，在選擇醫療保險時，家長亦

可考慮具備住院現金保障的保險計劃，幫補醫療費用的支出。

住院和門診保障固然重要，家長亦可考慮為子女購買意外保險計劃。由於小朋友活躍好動，

喜歡探索新奇事物，無論在戶外或戶內玩耍，都有可能發生意外，一旦小朋友不慎跌傷或遇上其

他意外，都能得到一定的保障。



＊付款人保障，父母身故豁免保費＊



父母在小朋友的成長過程中擔當重要角色，若果摯親不幸離逝，一定是一個重大打擊。部分

醫療保險計劃就設有付款人保障，若受保兒童的父母不幸身故，保險公司會豁免保單保費，小朋

友可繼續享有相關的保障，讓客戶即使面對逆境，仍能守護子女，客戶對家人的愛亦得以延續。

此外，大家在選購醫療保險計劃時，亦都有一些地方要注意。家長應了解子女已有的保障內

容，再決定是否額外投保。假設父母公司福利已包括子女住院保障，家長就不用重複購買了。

市面上的兒童保障產品大多在嬰兒出生１５日便可投保，部分產品更讓孩子從呱呱落地的一

刻就可享有保障，大家可以按照需要投保。父母在孩子生活上的每個環節都呵護備至，一個全面

的保障方案，更能幫助孩子茁壯成長。大家如對保障計劃有任何問題，可向理財顧問查詢。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

