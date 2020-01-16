《基金之道》摩根士丹利稱在全球經濟活力放緩近１８個月後，到２０２０年一季度，全球

經濟將見底，其後逐漸反彈；目前多家央行的貨幣政策正在逐漸寬鬆，據摩根士丹利稱追蹤的

３２家央行中有超過２０家正在減息擴大寬鬆﹒不過預計全球經濟明年的復甦是不均衡的，新興

市場將是經濟復甦的主力﹒聯儲局此次議息會議維持基準利率不變，但沒有阻擋諸如歐元，英鎊

，人民幣，港幣等貨幣近一個月走強的趨勢，正因為美元的走弱，給了新興市場減息的空間，預

計將有更多新興市場國家採取更加寬鬆的貨幣政策，利好新興市場股市且料新興市場地區相關基

金仍有較大的升幅空間﹒另外，新興市場若明年走強，經濟基本面轉好，將很大程度提振大宗商

品的走勢，如能源商品、基礎原材料和農副產品等﹒能源產業在大宗商品的地位舉足輕重﹒原油

市場已經處於很長時間的熊市所以原油價格此前長期低迷﹒但回顧２０１９年，非常顯著的一個

變化是很多獨立鑽井能源生產商破產重組，已經開始影響後續的產能上升。經過這幾年的破產重

組，市場留存的能源行業中大型上市公司目前現金流充足，很多企業分紅派息比例均超過５％，

每年回購股票的比例超過３％。包括沃倫．巴菲特等價值投資者已經開始加倉能源股。若新興市

場明年經濟有所起色，料能源行業股票的表現將會極為優異，很有可能觸底反彈表現將超過其餘

行業板塊﹒



＊２０２０年板塊看科技板塊＊



目前美國與伊朗之間的緊張局勢有所緩解，中美貿易第一階段協議即將簽署，對貿易關係，

地緣政治問題敏感的相關科技板塊基金年初至今已平均錄得近６％的回報。另外，分析師預計

２０２０年半導體與芯片市場復甦在望，相關芯片股，半導體股２０２０年或將受惠上漲從而帶

動科技板塊基金進一步上揚。但美國料將設立更多的關卡阻止賣技術零件給華為這一問題可能會

限制芯片。目前全球處於低利率的環境中，且利率有望在２０２０年進一步下滑，這給許多科技

公司機會進行發債，並用發債得來的資金用於回購股票令股價愈升愈有，這很可能支撐美股的牛

市繼續，不過當市場相反時，如２０１８年第四季度金融槓桿不可不察的破壞力令股價急跌﹒目

前市場紛擾因素仍然很多，大部分行業板塊都處於相同的周期，且與宏觀經濟相關性高，所以

２０２０年５Ｇ產業鏈或將成為投資者重點布局的科技板塊的投資線，因為５Ｇ這個全新的科技

板塊領域與傳統科技領域不同，且所處的經濟周期也有所不同，５Ｇ的應用與雲計算等都會幫助

科技企並節約大量的成本，大幅度增加利潤，這將給科技板塊帶來更大的想像和創新空間，雲遊

戲，ＶＲ╱ＡＲ等新型遊戲領域料將大受追捧。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

