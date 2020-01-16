中美貿議簽定，出口及內房股造好，港股升１０９點收２８８８３

《經濟通通訊社１６日專訊》中美終成功簽署首階段貿易協議，刺激隔晚（１５日）美股三

大指數繼續破頂，當中道指更首度衝破二萬九關，消息帶動港股高開３２點報２８８０６。其後

騰訊（００７００）及內房股帶頭造好，港股最多曾漲２１４點高見２８９８７。惟二萬九大關

阻力甚大，加上騰訊、港交所（００３８８）及中資金融股走低，令港股倒跌。午後港股走勢維

持反覆偏軟，但尾市出口股及內房股再度走強，最終港股收２８８８３點，升１０９點或升

０﹒３８％，主板成交１０１５﹒０２億元增加約１﹒０７％。國企指數報１１３２８，升３２

點或升０﹒２９％。港股終止兩連跌。

Ａ股走軟，上證綜合指數報３０７４，跌１５點或跌０﹒５２％。深證成分指數報

１０９６７，跌４點或跌０﹒０４％。兩市總成交６１２８﹒０１億元人民幣。

重磅股方面，獲匯證升一成六目標價的騰訊，股價漲０﹒３％，報４００元；友邦

（０１２９９）升０﹒８１％，報８７﹒３５元；匯控（００００５）升０﹒１７％，報

５９﹒９元；中移動（００９４１）漲０﹒３％，報６６元；獲摩通升兩成六目標價的港交所跌

０﹒６４％，報２７８元。



＊中美成功簽署貿議人幣走高，內房物管均漲＊



受惠中美成功簽署首階段貿易協議，人民幣兌美元中間價今日再上調３８點子，報６﹒８８

０７兌一美元，創逾逾五個半月高，刺激內房股走強。龍光地產（０３３８０）升６﹒４８％，

報１３﹒８元；時代中國（０１２３３）升５﹒８９％，報１６﹒１８元；潤地（０１１０９）

傳分拆物業管理業務上市，股價漲３﹒１４％，報３７﹒７５元；中海外（００６８８）升

２﹒８９％，報３０﹒３元；中國奧園（０３８８３）飆５﹒５３％，報１２﹒９８元。

物管股同樣走強。新城悅（０１７５５）飆９﹒２２％，報１３﹒９８元兼破頂；奧園健康

（０３６６２）漲５﹒９５％，報６﹒５９元；彩生活（０１７７８）彈３﹒９１％，報４﹒５

２元；中海物業（０２６６９）升３﹒９４％，報５﹒２８元；碧桂園服務（０６０９８）升

２﹒４２％，報２９﹒６元。

本港收租股普遍走高。九置（０１９９７）升２﹒９８％，報４８﹒４５元；希慎興業

（０００１４）升２﹒１１％，報３１﹒５元；領展（００８２３）漲１﹒５％，報８４﹒７５

元；冠君產業信託（０２７７８）升０﹒２％，報５﹒０５元；鷹君（０００４１）升

０﹒１９％，報２６﹒４５元。



＊大摩指創新藥企受惠降價利好，藥股普急彈＊



大摩指創新藥企業或受惠降價政策而利好，藥股普遍急彈。藥明生物（０２２６９）購德國

生物藥製劑製造設施，漲５﹒６１％，報１０５﹒５元；金斯瑞（０１５４８）飆８﹒４７％，

報１８﹒４４元；中生製藥（０１１７７）揚４﹒８１％，報１１﹒３４元兼領漲藍籌；康龍化

成（０３７５９）飆８﹒０５％，報４９元創上市新高；石藥集團（０１０９３）漲２﹒２７％

，報１８元。

中美成功簽署首階段貿易協議，但出口股走勢分化。創科（００６６９）彈２﹒６５％，報

６５﹒９５元；敏華（０１９９９）升１﹒８９％，報６﹒４８元；申洲（０２３１３）升

２﹒８１％，報１１６﹒９元；首三季營業額微跌４％的德昌電機（００１７９）揚６﹒２４％

，報１８﹒７２元；耐世特（０１３１６）則挫５﹒０７％，報６﹒７４元；敏實

（００４２５）走低３﹒１５％，報２９﹒２５元。

車股普遍見回吐，澄清未有入股蔚來汽車的廣汽（０２２３８）跌３﹒７９％，報９﹒３９

元；華晨（０１１１４）跌２﹒５４％，報７﹒６６元；東風集團（００４８９）跌１﹒２７％

，報６﹒９７元；吉利（００１７５）跌０﹒７５％，報１５﹒８元；比亞迪（０１２１１）跌

０﹒５５％，報４５﹒５元。

維他奶國際（００３４５）遭沽空機構狙擊，股價先跌後升，全日漲５﹒６％，報

２９﹒２５０元。（ｋｓ）

