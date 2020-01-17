《缸邊麗評－熊麗萍》貿協以退為進拓國化，中芯受惠惟防短線回吐

《缸邊麗評》恆指在本周二（１４日）輕易突破２９０００點之後，市場便轉向觀望中美雙

方簽署「第一階段貿易協議」內容，昨天（１６日）早段港股並未有太大反應，當內地正式公布

協議全文內容之後，中港股市一度略為偏軟，但反應仍屬冷靜，並未出現明顯的借勢回吐，中資

股表現則較參差。



＊加快開放金融市場＊



從協議內容看，內地將進一步加快開放金融市場，包括進一步開放內地壽險、養老保險、基

金管理和期貨服務予外資參與，尤其是個別金融業務更加是不限制予美資機構全資參與（允許美

資保險公司在華全資擁有保險資產管理公司、允許美國獨資的服務提供者進入證券、基金管理和

期貨服務領域）。美國則確認給予中國電子支付服務提供者（包括銀聯）非歧視待遇；中國再保

險集團等中國機構的申請尚未批准，並確認將及時考慮此類申請。

協議內容除顯示美國對中國開放金融市場索價高之外，對美國企業傾斜或引發歐洲、亞洲等

主要國家對美國獲得的「特殊待遇」不滿；因此，中國在落實開放市場方面仍有變數。昨天市場

憂慮內地金融機構面對競爭壓力加大，令內銀、內險及券商股昨天表現偏軟。



＊大量採購美貨＊



除了開放市場問題之外，在關稅及貿易問題上也是向美國「傾斜」，中國承諾從２０２０年

１月１日至２０２１年１２月３１日兩年內，從美採購和進口不少於２０００億美元的製成品、

農產品、能源產品和服務。當中包括工業機械、汽車、光學設備、乳製品等。相反，中國則換來

美方在去年９月同意將美國對１２００億美元中國商品加徵的關稅稅率，由１５％降至７﹒５％

；至於美國較早前對價值２５００億美元的中國商品徵收的２５％關稅，則維持不變。



＊推動國產化減依賴進口晶片＊



雖然協議顯示中國面對較大壓力，但筆者估計在對外開放市場的同時，中央政府亦會加大政

策力度，加強內地企業的競爭力及質素，估計未來有更多政策出台，或有助被視為利淡的板塊得

到支持。自從美國對華為及中興（００７６３）產品作出限制之後，內地更積極推動科技產品國

產化，筆者今年重點推介的中芯國際（００９８１）的晶片產品提升，可增加供應予內地企業，

減少對進口晶片的依賴，是受惠股份之一，但需留意股價升勢過急，提防短線調整壓力；不過，

整體上升趨勢未完。總的而言，綜合貿易及市場開放協議來看，仍要維持揀股不揀市的投資策略

。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有中芯國際股份

