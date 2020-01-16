《股金豐采－涂國彬》焦點離開中東，日圓沽壓顯增

《股金豐采》全球市場的焦點，很快從中東問題上回到中美關係。避險資產回吐漲幅，日圓

沽壓明顯增加。美元兌日圓在１月８日低見１０７﹒６５之後就轉升，已經重拾１００、２００

和５０日線，１月１４日更一度突破１１０水平，目前已經回補了去年５月以來的大半跌幅，不

過，整體仍在１０５至１１５的區間內。



＊貿易協定早預期，落實一刻影響微＊



中美雙方終於簽署了首階段貿易協定，但由於早有預期，真的落實之時，對資本市場影響反

而有限。投資者還在擔心中美未來雙方的談判，畢竟不確定性仍高。誠然，人民幣近期獲得上行

動能，從１月開始就升勢持續。離岸人民幣企穩５日線，１月１３日就升破６﹒９水平，第二日

更高見６﹒８６６３，但很快回吐部分漲幅。貿易協定簽訂並沒有刺激人民幣走高，１月１５日

一度跌穿６﹒９一線，短線正在調整，仍有走高的空間。



＊美息不變成主旋律＊



中美簽署首階段貿易協定也沒有給美元太大的支持。美匯指數從去年最後一季度開始表現疲

弱，不斷下移重心，新年１月初更一度跌穿９６﹒５水平。最終能夠止住跌勢，從低位反彈，尤

其是１月８日，重返９７上方，隨後更是一度突破９７﹒５。然而，上行動能沒有能延續。在不

樂觀的非農報告、ＣＰＩ和核心ＰＰＩ數據影響下，美匯指數受制５０日線，１月１５日更測試

１０和２０日線支持。雖然考慮美國經濟相對其他國家還是有優勢，美元資產有吸引力，美匯指

數不至於太差，整體仍在高位，但想要重新突破１００水平不容易，暫時沒有看到新的利好，尤

其美聯儲本年內的貨幣政策取向，不加息又不減息，如無意外，會成為美匯的主旋律。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

