《鍾之日記》貿協落地國門開，恒指欲衝二萬九

《鍾之日記》１月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



歷時近兩年的中美貿易戰，在經過１３輪高級別官員對話、兩次「習特會」和數次談崩之後

，周三（１５日）終於在華盛頓簽署全面經貿協議的第一階段協議，協議核心在於中國承諾在

２０１７年１８６０億美元的採購規模上，在未來兩年內至少增加購買２０００億美元的美國農

產品及其他商品或服務，美國有望收窄對華貿易逆差。不過，質疑中國能否履行承諾購買如此大

量的美國產品。

國務院副總理劉鶴則強調中國在大量進口的過程中，是按照市場原則供給規律進行，企業根

據消費者需要及市場供求關係進行進口，進口後要面臨消費者的檢驗，整體上不會影響第三方利

益。

另外，去年９月１日美國對１２００億美元中國商品加徵的關稅部分，美方同意將稅率由

１５％降低一半至７﹒５％，至於美國較早前對價值２５００億美元的中國商品徵收的２５％關

稅則維持不變。美國總統特朗普表示，一旦中美完成第二階段貿易協議，將取消美國對中國進口

商品的所有關稅，預計不會有第三階段的協議。



＊港股終止兩連跌，Ａ場三連跌＊



隔晚美股三大指數繼續破頂，當中道指更首度衝破二萬九關，消息帶動港股高開３２點報

２８８０６，惟二萬九大關阻力甚大，尾市出口股及內房股再度走強，最終港股收２８８８３點

，升１０９點或升０﹒３８％，終止兩連跌。主板成交１０１５﹒０２億元增加約１％。

協議另一重點是中國加大對美國開放金融業，金融股全日受壓。滬綜指無力衝擊三千一，全

日跌０﹒５２％，連跌三日，收報３０７４﹒０８點。

兩市全日成交６１２８億元人民幣按日持平。人民銀行今日進行３０００億元１４天期逆回

購，中標利率持平２﹒６５％，為連續第二日進行逆回購，今日淨投放３０００億元。



＊中國金融業打開國門，洋行巨獸來勢洶洶＊



根據中國發布的貿易協議版本，中方將在金融服務方面作出重大的開放舉措，中國須開放美

國金融機構提供證券投資基金托管服務；允許美國獨資保險公司進入壽險、養老保險和健康保險

領域；允許美國獨資金融機構進入證券、基金管理和期貨服務領域；不對美國私募基金管理人投

資Ｈ股施加限制；應受理包括萬事達、維薩或美國運通在內的機構的電子支付牌照申請；允許美

國金融服務提供者從省轄範圍牌照開始申請資產管理公司牌照。

若上述市場准入限制獲解除，這將是中國金融市場對外開放程度最高的新時代，中資金融機

構或將面對險峻的市場競爭。

中資金融股今日捱沽，四大行之中，工行（０１３９８）挫０﹒９％，建行（００９３９）

跌０﹒６％，農行（０１２８８）、中行（０３９８８）跌０﹒３％；內險股方面，國壽

（０２６２８）、新保（０１３３６）跌０﹒９％，平保（０２３１８）逆升０﹒３％；券商股

方面，中州證券（０１３７５）跌１﹒７％，廣發証券（０１７７６）滑１﹒４％，中國銀河

（０６８８１）跌０﹒９％。

西南證券分析師張剛表示，中美貿易協議在具體採購金額方面符合預期，金融業對外開放時

間大幅提前，但擔心對中國金融業的衝擊不可小覷，未來行業間的兼併收購將不可避免，整個金

融行業要重新洗牌，但相信對股市影響不太大。張剛指出過度保護對行業發展不利，他對相關行

業短期利空長期利好。



＊帶量採購明舉行，藥股走強撐市＊



內地新一輪藥品帶量採購將於周五（１７日）舉行，核心藥品的減價幅度或超過６０％。大

摩認為，中國醫保預算將繼續吃緊，對醫保報銷的控制會進一步加強，限製藥品銷售的增長，今

年醫藥行業估值擴張空間有限，尤其是仿製藥公司。但研發服務公司相對較少受到影響，且會受

益於中國研發支出增加。

大摩認為，上年年尾掛牌的康寧傑瑞（０９９６６）擁有強大的研發能力，雙特異性生物制

劑平台及針對龐大腫瘤藥市場獨特的產品管線將推動當前估值上漲。該行首予康寧傑瑞製藥增持

評級，目標價為１５﹒３元。

而富瑞發報告亦針對個別醫藥股進行分析，當中認為石藥集團（０１０９３）盈利會有所受

壓，但因公司有較多的新藥研發，帶量採購後任何股價的調整都會提供入場機會，考慮到石藥未

來三年高增長的可見性，維持其「買入」評級，並上調目標價至２２﹒５元。

而富瑞看好中國生物製藥（０１１７７）的研發能力，不過更傾向於等待公司是否能減輕集

採影響的明確信號，給予公司「持有」的評級，並將目標價下調至１０元。

醫藥股今日大漲撐市，中生製藥午後愈升愈有，收漲４﹒８％，報１１﹒３４元，為表現最

好的藍籌；金斯瑞（０１５４８）飆８﹒５％，康寧傑瑞抽升７％，藥明生物（０２２６９）漲

５﹒６％，上海醫藥（０２６０７）升４﹒１％，石藥亦漲２﹒３％。



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