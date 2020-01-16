《投資心得－潘鐵珊》遠東發展車場及博彩業務收益強勁成增長亮點

《投資心得》遠東發展（０００３５）從事物業開發、酒店和停車場業務，業務遍及中國內

地、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲、新西蘭和英國等地。集團截至截至今年９月３０日止六個

月，收益比去年同期比大升７５％至５１﹒２億元，而股東應佔溢利錄得７﹒１億元，較上個財

年增１６％，主要是因物業銷售收益強勁所致。



＊住宅物業預售勢頭續強勁＊



集團的酒店收益按年下降１０﹒３％，主要因為訪港旅客人數大幅減少而令平均每間客房收

入下跌。但停車場業務及設施管理以及博彩業務收益強勢成為增長亮點，其收益分別按年增長

１１％及１６﹒６％。除停車場業務組合方面秩的新管理合約亦有增加外，Ｔｒａｎｓ

Ｗｏｒｌｄ Ｃｏｒｐ﹒ Ｌｔｄ﹒的酒店及博彩業務全期收益亦按年持續增長。

集團有多個焦點項目正進行建設。住宅物業預售繼續有強勁勢頭，於去年９月３０日之累計

預售價值創約達１１６億元，而目前約值５１４億元之住宅發展項目組合預計開發總值使集團未

來的盈利前景明朗。集團於今年上半年亦有持續補充土地儲備，策略性地專注於過往有經驗的城

市，如英國曼徹斯特Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｇａｔｅｗａｙ之Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒａｉｌ及澳洲墨

爾本Ｂｏｕｒｋｅ Ｓｔｒｅｅｔ的土地等。



＊現價買入，上望５﹒５元＊



在香港，為提高經常性收益源，集團通過招標收購一幅位於鄰近啟德體育園的土地，並計劃

建設一間Ｄｏｒｓｅｔｔ旗艦酒店以及一座有零售空間的辦公室大樓。此外，集團亦已購入上海

寶山區內的一幅地塊，用作長期住宅租賃用途，可望有助帶來經常性現金流，提供良好的防守性

。故可考慮於現價買入，上望５﹒５元，跌穿３﹒３８元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監

潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

