【駐京專電】李克強：確保經濟運行在合理區間，實施好宏觀政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院總理李克強在北京主持召開座談會

，聽取專家學者和企業界人士對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。李克強稱，要實

施好宏觀政策，提振市場預期，確保經濟運行在合理區間。積極的財政政策要把減稅、節支作為

關鍵，鞏固和拓展減稅降費成效，政府真正過緊日子，大幅壓縮一般性開支特別是行政開支，確

保制度性減稅落到位和保障基本民生。穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，疏通傳導機制，

更有效緩解小微企業融資難融資貴問題。實施好就業優先政策，著力拓展就業渠道，支持靈活就

業，加強重點群體就業服務，做好就業保險保障工作，保持就業大局穩定。



＊盡可能減少政府對市場的直接干預＊



李克強稱，要加快打造市場化法治化國際化營商環境，更大激發市場主體活力。要把減稅、

節支和簡政有機結合起來，傾聽市場呼聲，聚焦企業關切，持續推進「放管服」改革。盡可能減

少政府對市場的直接干預，為企業生產經營、參與公平競爭提供更寬松環境，催生更多新企業，

充分發揮市場主體作用頂住經濟下行壓力。

李克強並稱，要進一步發揮國內市場巨大的優勢，創造良好的需求環境。鼓勵企業順應人民

日益增長的美好生活需要，深挖內需潛力，增加高品質產品和服務供給，促進消費升級。加強政

府引導，調動社會力量積極性，積極發展群眾急需的養老、托幼等方面的社區服務，加快補上基

礎設施、城市配套設施等領域短板，推進老舊小區改造，擴大有效投資，增強發展後勁。同時，

鼓勵企業積極參與國際合作、開拓多元化市場。

會上，社科院高培勇、人民大學陳彥斌、財新智庫鐘正生、小米科技雷軍、機械工業集團張

曉侖、「前程無憂」網甄榮輝等專家學者和企業家發了言。

