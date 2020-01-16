【駐滬專電】上海推２５條方案打造國際金融科技中心

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》２０２０年是上海國際金融中心建設關鍵

之年，打造上海金融科技中心是深入推進上海國際金融中心建設的重要組成部分。上海市地方金

融監管局近日發布《加快推進上海金融科技中心建設實施方案》，從關鍵技術研發、提升應用水

平、促進產業集聚、監管創新試點、營造一流發展環境等五個方面，提出了２５條務實的工作舉

措。

《方案》提出，要用５年時間將上海建設成為具有全球競爭力的金融科技中心。為實現這一

目標，上海將積極推動大數據、人工智能、區塊鏈、５Ｇ等新興技術深入研發，積極支持人民銀

行數字貨幣研究所在滬設立金融科技公司，爭取國家級金融科技重大項目在滬落地。同時，上海

將大力吸引金融機構和大型科技企業在滬設立金融科技子公司等，並加大財稅政策支持力度，支

持符合條件的金融科技企業享受稅收優惠政策。

在引進人才方面，《方案》在居住證辦理、人才公寓申請等方面給予便利。註冊在臨港新片

區的金融科技企業可納入人才引進重點機構，其緊缺人才並符合條件者可直接落戶。同時，支持

金融科技企業人員享受上海市軟件和集成電路企業設計人員、核心團隊專項獎勵等。

人民銀行上海總部表示，目前人行上海總部與上海市金融局已形成雙牽頭的工作機制，在上

海開展提升信息技術安全應用水平、推動金融與民生服務系統互聯互通、促進跨行業數據資源融

合應用、強化監管科技應用等四大方面２３個金融科技應用試點項目。

上海銀保監局亦表示，下一步將圍繞《方案》的部署，指導和支持轄內銀行保險機構持續提

升金融科技應用水平，並將更多金融科技運用到日常監管當中，不斷增強防控金融風險的能力。

