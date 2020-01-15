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即市新聞

15/01/2020 17:48

《思前想後－郭思治》港股若跌穿十天線，顯示進入反彈後正常回吐

　　《思前想後》１月大市相當反覆，雖然市勢仍處中期續尋頂之趨勢中，惟高台之反覆似漸明
顯，從走勢上看，恆指先是由２日之低位２８２４５點升至３日之高位２８８８３點，其後在沽
壓主導下，大幅急回至８日之低位２７８５７點，由於此刻１０天線已初見失，故市內已開始瀰
漫著較保守之情緒，惟其時資金又再度湧現，且集中力量推動騰訊（００７００）及阿里巴巴（
０９９８８），故整個大市又再掉頭抽升，而恆指更於１４日一度高見２９１４９點，即是說，
至執筆一刻止計，本月大市之形態已再扭轉成先低而後高。但有一點需指出，一般而言，一個月
之高低位是不該同時出現於５個交易日之內，故在本月餘下之交易日，恆指如無法上破
２９１４９點的話，當需慎防技術上會回試２７８５７點的支持。談到此點，首先要留意的是
１０天線（約２８５３９點）之支持，因恆指一旦跌穿１０天線，可能表示整個大市已開始進入
反彈後之正常消化及回吐中。

＊三一國際股價反覆向上＊

　　三一國際（００６３１）受績優帶動，自去年６月起拋離恆生指數升幅，更未有受中美貿易
事情等負面消息所影響，過去一年升幅達７５％。集團從事礦山設備及港口物流設備產品。第三
季業績時披露旗下產品礦山寬體車，收入較去年同期颷升３００％，且未來３年市場發展空間大
，相信產品於全年業績時，可交亮麗成績單。其他產品如純水液壓支架，預期今年將交付２套綜
採設備，收入預計可達５億人民幣左右，而且毛利率較傳統支架產品為高，相信可以優化產品組
合整體毛利率。
　　港口裝備業務方面，大港機手頭訂單約１２億人民幣，公司進入交付時，對業績應有相當的
支持。集團月前公佈第三季業績，收入同比增長２９﹒２％達４３﹒５６億元人民幣，毛利增長
達４０﹒９％，純利為７﹒８９億元，同比升５４％。
　　集團管理層於去年１０月委任大股東梁穩根兒子梁在中為集團主席及執行董事，上月初即與
關連公司三一重裝聯合成立三一機器智能，將主要從事自動化及智能化裝備之開發、製造及銷售
。從最近股價表現來看，投資者應已對梁在中投下信任一票。
　　股價方面，三一國際於１０月公布第三季業績後，股價反覆向上，略為回調後又出現一浪高
於一浪的格局。現集團股價處歷史新高，上望空間可先定５﹒５元，止蝕位可設於４﹒１０元。
《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》

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