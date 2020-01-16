【貿易休戰】新華社：簽首階段協議不意味一勞永逸，要努力落實好

《經濟通通訊社１６日專訊》中美周三（１５日）在華盛頓簽署全面經貿協議的第一階段協

議。《新華社》發表評論員文章指，第一階段協議的簽署，並不意味著一勞永逸、萬事大吉。又

指，當下首要是努力把協議落實好。中美雙方應按照兩國元首確定的原則精神，始終把握經貿合

作互利共贏的主流，用好協議達成的爭端解決機制等對話平台，沿著解決問題的正確路徑相向而

行，為新時代中美經貿關系創造良好的開端。

文章形容兩國簽署協議，是跨越過去近兩年中美經貿磋商「打打談談、邊談邊打」的艱難歷

程，來之不易的階段性成果，更是博弈和鬥爭得來的結果，意味世界最大的兩個經濟體，正嘗試

尋找一種更理性的方式打破困境。事實證明，合作是中美兩國唯一正確的選擇，相向而行才是問

題解決之道。只要秉持平等和相互尊重的原則，堅持對話協商，辦法總比困難多。

文章強調，近兩年的中美經貿磋商，正值中國決勝全面建成小康社會第一個百年奮鬥目標的

關鍵期。國際形勢波譎雲詭，國內改革發展任務艱巨繁重，面對各種唱空和質疑之聲，中國經濟

不但沒有如中美貿易戰之初美方預言的被「輕易擊垮」，反而一直保持６％以上的增速穩中有進

，到去年底經濟總量接近１００萬億元人民幣，人均國內生產總值超過１萬美元，壓力面前企業

和民眾的心態也更加成熟淡定。（ａｃ）

