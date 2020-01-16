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即市新聞

16/01/2020 10:46

《輪證高清－孫明哲》焦點股份累積升幅大，趁機揀認沽證要留神

　　《輪證高清》恆指昨日（１５日）突破２９０００點水平，高見近８個月的高位，認股證市
場上的資金亦隨著市況的發展出現變化，繼續看好的投資者利用了上周本欄提到的轉倉策略，把
價格高的價內認講證沽出並轉倉至價格較低的價外證上，此策略可鎖定部分利潤之餘亦可保持槓
桿。今天（１６日）則想為讀者們探討部署淡倉的策略。
　
　　近日科技或新經濟股表現突出，騰訊（００７００）昨日一度突破４０５元的配股價阻力位
，阿里巴巴（０９９８８）及美團（０３６９０）都見上市以來的高位，小米亦自上月低位回升
，昨日見近８個月高位，但股價其後都跟隨大市回落。股份累積升幅巨大，吸引投資者留意關注
其走勢，部分更利用認沽證捕捉股份向下走勢。從認股證市場資金來看，以過去一個星期計，上
述股份相關的認沽證都有資金流入。
　
　　現階段投資者在選擇認沽證時要特別留意產品的條款，要避免留意太價外證。價外證較容易
受引伸波幅變化的影響，若引伸波幅回落，價格會有較大跌幅，加上對沖值較低，輪價的敏感度
亦會較低，較容易出現不跟正股走的情況。若投資者早前已經有留意認沽證，但隨著股價上升，
相關認沽證可能已經變得極價外，不再是合適市況的產品，投資者就應該重新審視市場提供的產
品，選擇較貼價的認沽證。事實上市場貼價認沽證選擇並不多，所以在選擇時要特別留意行使價
，以免選到太價外證產品。
　
　　以騰訊為例，早前投資者多留意行使價３４０元的認沽證，近日資金轉移至行使價３６０元
的較貼價產品，當中可留意騰訊沽１８５１９，行使價３５９﹒８元，６月到期，實際槓桿
８﹒２倍，是相近條款中槓桿最高；而早前看淡美團的投資者會留意行使價１００元之下的價外
產品，現時亦開始上移至較貼價、１００元以上的選擇，當中可留意近日新上市的美團沽
１９６３３，行使價１０４﹒７８元，５月到期，實際槓桿５﹒６倍；小米認沽證方面，資金則
由行使價９﹒２元附近轉移至１０﹒４元附近的貼價產品，可留意昨天新上市的小米沽
１９８０８，行使價１０﹒３８元，６月到期。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０１９年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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