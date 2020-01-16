【貿易休戰】中方公布協議：４月允許美獨資進入保險證券基金期貨

《經濟通通訊社１６日專訊》中國發布《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經濟貿易

協議》中英文簽字文本。在金融服務方面，中國作出重大的開放舉措，詳列如下：



＊銀行服務＊



－ 中國承諾，本協議生效後５個月內，中國應允許美國金融機構的分行提供證券投資基金托管

服務，並應將其母公司的海外資產情況納入考量以滿足相關資產要求。中國應及時審核和批准美

國金融機構提出的證券投資基金托管牌照的合格申請。

－ 中國確認，美國金融機構申請成為各類非金融債務融資工具Ａ類主承銷商時，應根據修改後

的發放非金融企業債務融資工具主承銷商牌照的評估規則接受評估，並相應獲得牌照。

－ 美國承認目前有中信集團等中國機構的申請尚未批准，確認將及時考慮此類申請。



＊保險服務＊



－ 中國不遲於２０２０年４月１日，應取消壽險、養老保險和健康保險領域的外資股比限制，

並且允許美國獨資保險公司進入上述領域。

－ 中國不遲於２０２０年４月１日，應取消對所有保險領域（包括保險中介）的經營範圍限制

、歧視性監管流程和要求，以及過於繁重的許可和經營要求，並應及時審核和批准美國金融服務

提供者提交的任何保險服務牌照申請。根據上述承諾，中國確認已取消關於新設立外資保險公司

３０年保險業務經營資歷的要求。

－ 美國承認目前有中國再保險集團等中國機構的申請尚未批准，並確認將及時考慮此類申請。



＊證券、基金管理和期貨服務＊



－ 雙方確認對方擁有牌照的金融機構有權提供己方擁有牌照的金融機構在上述領域內獲准提供

的完整業務範圍的服務。

－ 中國不遲於２０２０年４月１日，應取消外資股比限制並允許美國獨資的服務提供者進入證

券、基金管理和期貨服務領域。

－ 中國確認，從２０１９年７月５日起大幅降低對證券服務提供者控股股東的高額資產淨值要

求。

－ 中國確認，當現有美資參股的證券公司變為美資控制、美資控股或美資全資擁有時，允許其

保留原持有牌照。

－ 雙方應確保不存在針對對方私募基金管理人的歧視性限制。中國應確保不存在對美國私募基

金管理人投資Ｈ股（即在港交所上市的中國內地企業的股票）的限制，合格的美資控股私募基金

管理人應可基於個案處理方式獲批提供投資咨詢服務。

－ 雙方確認在期貨產品方面不存在針對對方機構的歧視性限制，包括允許對方機構投資己方國

內機構獲准投資的完整業務範圍的期貨產品（包括金融、利率和匯率期貨）。

－ 美國承認目前有中國國際金融股份有限公司等中國機構的申請尚未批准，並確認將及時考慮

此類申請



＊信用評級服務＊



－ 中國確認，已允許一家美國獨資信用評級服務提供者對出售給國內外投資者的國內債券進行

評級，包括為銀行間債券市場進行評級。本協議生效後３個月內，中國應審核和批准美國服務提

供者已提交的尚未批准的任何信用評級服務牌照申請。

－ 每一方應允許對方的信用評級服務提供者在該提供者現有合資企業中獲得多數股權。

－ 美國確認給予中國信用評級服務提供者非歧視待遇。



＊電子支付服務＊



－ 中國在美國電子支付服務提供者，包括尋求以外商獨資實體身份開展經營的提供者，提交籌

建銀行卡清算機構的任何相關申請後５個工作日內應予以受理，並可在這５個工作日內，一次性

提出修改或補充信息的要求。在此情況下，中國在申請人對此要求作出回應後５個工作日內應受

理申請。中國在受理後９０個工作日內應就該申請做出決定，包括對不利決定給予解釋。

－ 中國在美國服務提供者報告其已完成籌備工作後不遲於１個月內，應受理此服務提供者的牌

照申請，包括萬事達、維薩或美國運通的任何牌照申請，並應就該申請做出決定，包括對不利決

定給予解釋。

－ 美國確認給予中國電子支付服務提供者（包括銀聯）非歧視待遇。



＊金融資產管理（不良債務）服務＊



－ 雙方承認在不良債務服務領域存在互利互惠的機會，願共同在該領域促成更多機會。

－ 中國應允許美國金融服務提供者從省轄範圍牌照開始申請資產管理公司牌照，使其可直接從

中資銀行收購不良貸款。中國在授予新增的全國範圍牌照時，對中美金融服務提供者一視同仁，

包括對上述牌照的授予。

－ 美國將繼續允許中國金融服務提供者在美參與不良貸款的收購和處置。（ｃｔ）

