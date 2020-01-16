【貿易休戰】中方公布協議：擴大自美採購不少於２０００億美元

《經濟通通訊社１６日專訊》歷時近兩年的中美貿易戰，在經過１３輪高級別官員對話、兩

次「習特會」和數次談崩之後，終於定於１月１５日簽署第一階段協議。中國財政部發布中美第

一階段經貿協議的中英文簽字文本。

中美第一階段貿易協議共分７大項目，包括智慧財產權、技術轉移、農業、金融服務、匯率

、擴大貿易與爭端解決。協議將於３０天後生效。在擴大貿易方面，雙方承認，本協議以及中國

正在採取的開放經濟和改善貿易體系的舉措所帶來的貿易和經濟結構變化，將有助於擴大貿易流

，包括顯著增加美國和其他國家對中國的商品和服務出口。

雙方認為，兩國貿易具有高度的互補性，擴大貿易合作有利於改善雙邊貿易關係。雙方認識

到，美國生產並能夠供應品質高、價格競爭力強的商品和服務，而中國需要增加質優價廉的商品

和服務的進口，以滿足中國消費者日益增長的需要。雙方因此尋求開展建設性合作，以改善雙邊

貿易關係。



＊中國增購美國產品細節＊



從２０２０年１月１日至２０２１年１２月３１日兩年內，中國應確保在２０１７年基數之

上，擴大自美採購和進口製成品、農產品、能源產品和服務不少於２０００億美元。

中國２０２０日歷年自美採購和進口規模不少於３２９億美元，２０２１日歷年自美採購和

進口規模不少於４４８億美元。

在能源產品方面，在２０１７年基數之上，中國２０２０日歷年自美採購和進口規模不少於

１８５億美元，２０２１日歷年自美採購和進口規模不少於３３９億美元。

在農產品方面，在２０１７年基數之上，中國２０２０日歷年自美採購和進口規模不少於

１２５億美元，２０２１日歷年自美採購和進口規模不少於１９５億美元。

在服務方面，在２０１７年基數之上，中國２０２０日歷年自美採購和進口規模不少於

１２８億美元，２０２１日歷年自美採購和進口規模不少於２５１億美元。

值得關注的是，財政部的文本承諾將根據「市況」採購附錄６﹒１中二級目錄產品和進口增

加額。而美方文本則強調中方「應確保」採購以上不少於２０００億美元的產品。文本亦強調，

將基於市場價格和商業考慮開展採購活動。而且在特定年份，市場狀況可能會影響採購的時點，

尤其是在農產品採購方面。如中國認為其落實本章節義務的能力受到美國採取或未採取行動或美

國內其他情況的影響，中國有權提出與美國進行磋商。（ｃａ）

