【貿易休戰】人行解讀中美協議：開放是既定方向，增金融體系韌性

《經濟通通訊社１５日專訊》中美落實簽訂第一階段經貿協議後，人民銀行發布關於金融服

務章節的情況說明指出，金融業開放是中國深化金融改革的既定方向，中美在金融領域合作大於

競爭，總體上相向而行。此次中美達成金融服務業協議，反映了中國近年來主動有序擴大金融業

開放的進展，有利於增強中國金融體系的競爭力和韌性，有利於中美雙方在金融領域加強合作，

對維護和促進中美關係大局發揮積極作用。

此次金融服務章節共２４條，涉及銀行服務，信用評級服務，電子支付服務，金融資產管理

服務，保險服務，以及證券、基金管理及期貨服務六個方面。雙方共同承諾包括：允許對方信用

評級機構在現有合資企業獲得多數股權，對彼此證券、基金管理和期貨領域不設置歧視性限制措

施，在銀行服務及不良資產處置方面深化合作等。

人行表示，協議有三個特點：一是雙方義務基本對等。在每個單獨的領域，雙方均就具體問

題做出了承諾。二是中方承諾基本上都是近年來根據自身需要、已經主動推出的開放措施，協議

是這些措施的反映和細化。三是美方對解決中資機構近年來赴美展業遇到的實際難題也做出了承

諾，體現雙方對等的權利和義務。



＊美方對解決中資機構赴美開展業務問題做出積極表態＊



根據協議，美方承諾主要包括：一是美國認識到目前有中信集團、中國再保險集團、中國國

際金融股份有限公司等中國機構的申請尚未批准，確認將及時考慮此類申請；二是美國確認給予

中國信用評級服務提供者、包括銀聯在內的中國電子支付服務提供者非歧視性待遇；三是美國將

繼續允許中國金融服務提供者在美收購不良資產的收購和處置。

人行表示，上述問題涉及中資機構赴美開展業務遇到的實際難題。中國的金融機構在進入美

國市場時，由於兩國的法律制度要求不同，會面臨一些非業務性的法律障礙，需要兩國政府協商

解決。包括銀聯在內的電子支付服務提供者和一些信用評級機構在美國開展業務時也面臨著各種

困難。此次，美方對解決這些問題做出了積極的表態。

人行指出，相比於協議中提及的措施，中國已推出的開放措施範圍更廣、領域更寬、層次更

深、更具系統性，旨在提供開放、包容、充分競爭的金融環境，最大限度地鼓勵創新，促進金融

服務實體經濟。（ｗｌ）

