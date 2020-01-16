【貿易休戰】人行：中美協議匯率章節有效管控分歧，預設解決方式

《經濟通通訊社１６日專訊》中美落實簽訂第一階段經貿協議後，人民銀行就協議中匯率章

節的情況進行說明和解讀指，此次協議的第五章為《宏觀經濟政策、匯率問題和透明度》。在該

章節中，雙方同意尊重彼此貨幣政策自主權，實施由市場決定的匯率制度，避免競爭性貶值，保

持數據透明度，通過協商解決分歧。

中美作為世界上最大的兩個經濟體和主要儲備貨幣發行國，就匯率問題達成公平互利的共識

，既有利於兩國加強溝通和協商，促進宏觀經濟的穩健運行，也有利於全球外匯市場的有序運行

和調整，維護國際貨幣體系的穩定。

具體來看，雙方在匯率政策上做出的承諾，包括：一是恪守Ｇ２０公報中關於匯率的承諾，

避免競爭性貶值以及避免將匯率用於競爭性目的；二是雙方均受ＩＭＦ協定約束，避免通過操縱

匯率或國際貨幣體系來阻礙國際收支的有效調整或取得不公平的競爭優勢；三是雙方將實現並維

持市場決定的匯率制度；四是雙方將保持經常溝通，並就外匯市場情況、活動與政策進行溝通協

商。人行表示，此次協議中，雙方強調將對ＩＭＦ評估進行溝通，有利於尊重國際機構的權威客

觀評估，從而有效約束單邊主義行為的發生。

人行強調，匯率章節有助於加強中美在匯率問題上的溝通，有效管控分歧。匯率問題一直是

中美之間關注的焦點。此次雙方採用去政治化的方式，重申在匯率方面的共識，並為未來可能出

現的分歧預設了解決方式和渠道，有利於雙方增信釋疑。（ｗｌ）

