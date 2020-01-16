【聚焦數據】上月新增貸１﹒１４萬億低預期，全年新增貸１７萬億

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，去年１２月，人民幣貸款增加１﹒１４萬億元

（人民幣．下同），同比多增５４３億元，略低於市場預期的增１﹒１９４萬億元。全年人民幣

貸款增加１６﹒８１萬億元，同比多增６４３９億元。

分部門看，全年住戶部門貸款增加７﹒４３萬億元，其中，短期貸款增加１﹒９８萬億元，

中長期貸款增加５﹒４５萬億元；非金融企業及機關團體貸款增加９﹒４５萬億元，其中，短期

貸款增加１﹒５２萬億元，中長期貸款增加５﹒８８萬億元，票據融資增加１﹒８４萬億元；非

銀行業金融機構貸款減少９３３億元。



＊全年人民幣存款增加１５﹒３６萬億元＊



存款方面，１２月末，本外幣存款餘額１９８﹒１６萬億元，同比增長８﹒６％。月末人民

幣存款餘額１９２﹒８８萬億元，同比增長８﹒７％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒３個

和０﹒５個百分點。全年人民幣存款增加１５﹒３６萬億元，同比多增１﹒９６萬億元。其中，

住戶存款增加９﹒７萬億元，非金融企業存款增加３﹒２９萬億元，財政性存款增加３０１億元

，非銀行業金融機構存款增加１﹒１５萬億元。１２月份，人民幣存款增加５９９５億元，同比

多增５０７９億元。

１２月末，外幣存款餘額７５７７億美元，同比增長４﹒１％。全年外幣存款增加３０１億

美元，同比多增９３５億美元。１２月份，外幣存款增加７８億美元，同比多增１１７億美元。

（ｗｌ）

