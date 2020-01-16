【貿易休戰】惠譽：將一如既往致力支持中國資本市場發展和國際化

《經濟通通訊社１６日專訊》惠譽發表聲明，對中美之間達成第一階段貿易協定表示歡迎。

協議簽署後，中國將向包括信用評級公司在內的美國公司開放金融市場。

惠譽集團首席執行官Ｐａｕｌ Ｔａｙｌｏｒ出席了在白宮舉行的簽字儀式，他表示：惠譽

集團贊賞中國政府在開放市場並准許美國信用評級公司對中國國內債券進行評級方面所做的努力

。我們將一如既往地致力於支持中國資本市場的發展和國際化進程。

中國是惠譽評級的核心增長市場。惠譽評級於１９９７年在中國設立代表處，是首家在中國

運營的國際信用評級機構。（ｗｌ）

