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16/01/2020 09:15

【數據前瞻】中國第四季ＧＤＰ明公布，機構預測成功守６％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國經濟下行壓力持續加大，去年第四季中國ＧＤＰ以及１２
月工業增加值、投資和消費數據將會在明天（１７日）出爐。據《路透》綜合６５家機構預測結
果顯示，得益於工業和投資的趨穩，第四季度ＧＤＰ同比增速預計穩定在６％，全年可望增長６
﹒１％。
　　同時，約４０家機構預計，１２月工業生產在１１月強勁反彈後有所回落，不過工業短期仍
具韌性；而零售增速預計會略降至７﹒８％，因１１月「雙十一」線上銷售旺盛、部分消費行為
提前；固定資產投資增速得益於政策的持續發力，全年同比預計持穩在５﹒２％。
　　瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤在數據前瞻報告中稱，統計局ＰＭＩ中新訂單指數微降而生
產量指數上行，表明製造業增長動能可能大致持穩，再考慮到１１月工業生產大幅反彈、且上年
１２月基數略高，估計１２月同業增速可能回落至５﹒９％。
　　汪濤預計，１２月零售增速會微降至７﹒８％，１－１２固定資產投資增速企穩５﹒２％，
１２月單月在５－６％，因為盡管基數較高，但得益於政策的持續發力。汪濤稱，四季度ＧＤＰ
同比增速預計持穩在６％，全年增速料放緩至６﹒１％，仍然認為２０２０年一二季度經濟環比
增長勢頭將繼續反彈，維持全年增速６％的預測不變。

＊受益於需求的改善，料２０２０年進出口增速加快＊

　　中信證券首席經濟學家諸建芳也預計，１２月經濟基本面將延續１１月所展現的平穩態勢，
內外需求小幅回暖，工業品價格回穩，工業生產保持較好水平，四季度ＧＤＰ增速為６﹒０％，
持平前值，全年ＧＤＰ增速在６﹒１％左右，金融、投資、消費等數據均現初步企穩。
　　諸建芳稱，１２月受到低基數、春節提前以及貿易摩擦緩和三重因素的影響，進出口增速超
預期回升，後續短期內高增長恐難以持續，當前內需企穩及中美貿易第一階段協議的落地都將對
進出口形成提振。認為受益於需求的改善，２０２０年進出口增速較去年將有所回升。（ｃａ）

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