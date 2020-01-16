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16/01/2020 15:11

【聚焦數據】人行：上月末Ｍ２增速加快至８﹒７％，高於預期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，去年１２月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額
１９８﹒６５萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒７％，高於市場預期的８﹒３％，增速分
別比上月末和上年同期高０﹒５個和０﹒６個百分點。
　　當月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５７﹒６萬億元，同比增長４﹒４％，增速分別比上月末和上
年同期高０﹒９個和２﹒９個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒７２萬億元，同比增長
５﹒４％。全年淨投放現金３９８１億元。（ｃａ）

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