【聚焦數據】人行：上月末Ｍ２增速加快至８﹒７％，高於預期

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，去年１２月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額

１９８﹒６５萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒７％，高於市場預期的８﹒３％，增速分

別比上月末和上年同期高０﹒５個和０﹒６個百分點。

當月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５７﹒６萬億元，同比增長４﹒４％，增速分別比上月末和上

年同期高０﹒９個和２﹒９個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒７２萬億元，同比增長

５﹒４％。全年淨投放現金３９８１億元。（ｃａ）

