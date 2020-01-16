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16/01/2020 15:18

【聚焦數據】人行：去年１２月末社融規模存量同比增長１０﹒７％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０１９年末社會融資規模存量為
２５１﹒３１萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１５１﹒５７萬億元，同比增長１２﹒５％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒１１萬億元，同比下降４﹒６％；委托貸款餘額
為１１﹒４４萬億元，同比下降７﹒６％；信托貸款餘額為７﹒４５萬億元，同比下降
４﹒４％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒３３萬億元，同比下降１２﹒５％；企業債券餘額
為２３﹒４７萬億元，同比增長１３﹒４％；政府債券餘額為３７﹒７３萬億元，同比增長
１４﹒３％；非金融企業境內股票餘額為７﹒３６萬億元，同比增長５％。
　　從結構看，２０１９年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的６６％，同比低
３﹒７個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比負０﹒５％，同比高１﹒４個百分
點；委托貸款佔比負３﹒７％，同比高３﹒４個百分點；信托貸款佔比負１﹒４％，同比高
１﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比負１﹒９％，同比高０﹒９個百分點；企業債券佔
比１２﹒７％，同比高１個百分點；政府債券佔比１８﹒５％，同比低３﹒１個百分點；非金融
企業境內股票融資佔比１﹒４％，同比低０﹒２個百分點。（ｃａ）

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