【貿易休戰】外交部：中美達成首階段經貿協議有利兩國和全世界

《經濟通通訊社１６日專訊》中美雙方簽署了第一階段經貿協議。中國外交部發言人耿爽表

示，中美達成第一階段經貿協議，有利於中美兩國，也有利於全世界。也再次說明，中美雙方完

全可以在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商，找到有關問題的妥善處理和有效的解決辦法

。

耿爽又說，當務之急是中美雙方要共同努力，秉持平等和相互尊重的原則，嚴格遵守協議約

定，照顧彼此核心關切，努力落實好第一階段協議，對未來中美經貿關係的發展具有重要作用。

（ｃａ）

