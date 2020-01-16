【ＦＯＣＵＳ】北京忍關稅買時間，改革派謀高質量發展

【ＦＯＣＵＳ】三（１５日），當侵侵在白宮東廳發表逾半小時的中美首階段貿易協議邀

功宣言，聲稱「Ｔｏｄａｙ ｗｅ ｔａｋｅ ａ ｍｏｍｅｎｔｏｕｓ ｓｔｅｐ」時，「死

對頭」佩洛西則在國會大廈揮動大筆，簽署總統彈劾條款送交參議院，並同樣宣稱

「Ｔｏｄａｙ ｗｅ ｗｉｌｌ ｍａｋｅ ｈｉｓｔｏｒｙ」。

民主黨絲毫不讓侵侵獨佔風頭，似仍擋不住媒體、市場、分析師爭相細究厚達８６頁的中美

首階段貿易協議的熱情。中國白紙黑字承諾兩年增購不少於２０００億美元美國商品，而文本隻

字未提「關稅」，看似「蝕底」背後，實則是「小不忍則亂大謀」的古老智慧，以及促進經濟高

質量發展的宏圖大計。



＊兩年增購兩千億，人幣升值空間料有限＊



據中國商務部及美國貿易代表辦公室發布的協議文本，共分為８章，分別是（１）知識產權

、（２）技術轉讓、（３）食品和農產品貿易、（４）金融服務、（５）宏觀經濟政策、匯率問

題和透明度、（６）擴大貿易、（７）雙邊評估和爭端解決、（８）最終條款。

協議明確，自２０２０年元旦至２０２１年末，中國應確保（ｓｈａｌｌ

ｅｎｓｕｒｅ）對美國商品和服務採購至少較２０１７年基數（１８６０億美元）增加

２０００億美元（今年７６７億、名年１２３３億）。具體而言，今明年分別增購製成品

３２９億、４４８億美元；農產品１２５億、１９５億美元；能源１８５億、３３９億美元；服

務１２８億、２５１億美元。

北京白紙黑字做出採購承諾可謂出乎意料，而於市場關注的匯率議題，則未出現坊間傳言的

「為人民幣匯價設底線」字眼，雙方僅重申實現並維持市場決定的匯率制度，避免匯率競爭性貶

值，及不得對匯市進行大規模、持續、單方面干預等。此或意味當農曆新年前企業集中換匯的季

節性因素消退，人幣的進一步升值空間將有限，調查就顯示，人幣三個月後料重回七算。



＊棄白皮書立場，罕有提「必要時修法」＊



值得一提的是，整份協議通篇未見「ｔａｒｉｆｆｅ（關稅）」一字，顯示中方立場與去年

６月發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，強調「雙方達成協議的前提是美國取消全部

加徵關稅」，已是此一時彼一時！

協議並明確，最遲４月１日取消保險、證券、基金管理、期貨領域的外資持股比例上限，較

去年１１月國務院提出的「２０２０年」更進取，加上「在本協議生效後３０個工作日內，中國

將制定行動計劃以加強知識產權保護，促進經濟高質量發展」、「必要時，雙方應按國內法定程

序，向立法機構提出修法建議」等字眼，反映北京「改革派」以外部壓力倒逼改革，並以採購承

諾為國內「補短板」買時間的宏圖大計。

難怪侵侵的連任勁敵、前副總統拜登就發表聲明稱，中國是大贏家（ｂｉｇ

ｗｉｎｎｅｒ），指協議未解決兩國衝突的核心，包括產業補貼、支持國企、網絡盜竊及其他貿

易與技術掠奪行為，諷刺侵侵「得個橘（ｇｅｔｔｉｎｇ ｐｒｅｃｉｏｕｓ

ｌｉｔｔｌｅ）」。

不讓侵侵獨佔風頭的民主黨，其眾議院領袖佩洛西更揀同一天簽署總統彈劾條款，並宣布以

情報委員會主席希夫為首的７名彈劾經理人名單；作為反擊，侵侵則在落筆簽署前，在白宮洋洋

灑灑發表了約半小時的邀功宣言，並逐一感謝從萊特希澤到基辛格甚至女兒女婿等。

可以預見，儘管首階段協議未解決中美之間的系統性問題，亦不能減輕中美對抗，但在一個

「買時間」一個「拼連任」的各取所需下，市場料迎來喘息良機，並準備迎接下一輪中美全面競

爭！

