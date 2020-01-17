《陸言堂－陳永陸》內地春節後或推更多刺激措施，對金融市場有利

《陸言堂》幾經艱辛，中美的貿易協議終於解決，不過中港股市似乎未能受惠，除了因為協

議內容，被市場覺得有點不利中國之外，中國經濟前景，以及春節的假期因素，亦影響了中港股

市的表現。



不過，在內地公布了去年第四季的ＧＤＰ仍然維持在６％的水平後，其實中國的經濟前景，

不用過於憂慮。首先，第四季的ＧＤＰ與第三季的增幅一樣，反映出中國的經濟已經穩定下來，

同時中美簽署了首階段的貿易協議後，將有利中國經濟可以不受外部因素影響而出現壓力，同時

中國應該會在春節後，推出更多的刺激經濟措施，相信會令今年的ＧＤＰ，可以維持在６％以上

的水平，這其實對整個金融市場是有利的。



事實上，在美國簽署貿易協議期間，國家副總理劉鶴已預視去年的ＧＤＰ可以超過６％的水

平，而現在的數據正好反映這一重點，不過更重要是他同時指出，１月份的經濟數據前景較預期

為好，某程度其實在暗示，今年首季的經濟動力，應該有回升的跡象，所以全年中國的ＧＤＰ，

是否會以保六作為目標，值得期待，因為如中央的目標是保六，那麼今年應該有不少的刺激經濟

政策會出台，對金融市場有利。



＊中匯急升後估值仍低＊



個別股份可以留意中匯（００３８２），昨日（１６日）於收市後公布２０２０財年首三個

月業務展報告，截去年１１月底止３三個月，集團的收入按年增長１９﹒４％，至２﹒１１億元

（人民幣．下同），毛利１﹒０４億元，按年增長２１﹒３％，同時更值得留意的是毛利率按年

提升０﹒８個百分點，至４９﹒５％。至於集團在校學生人數為３５２２７人，較去年同期上升

７﹒７％，在校學生的平均學費亦錄得增長，華商學院的在校學生平均學費為２４６７１元，按

年增長１３﹒３％，而華商職業學院的在校學生平均學費按年增長３﹒５％至１５６１７元。



在數據理想，以及市場氣氛好轉的情況下，中匯的股價亦持續上升並創出歷史新高。雖然短

期升幅較多，短期可能有回吐，可是其預期市盈率只有１５倍，較不少教育股的估值為低，這亦

解釋了為何中匯的股價可以較其他教育股為理想，故此短期股價或會在４﹒８至５﹒２元之間整

固，但整固後相信可再發力上升，現時可以慢慢收集。《獨立股評人 陳永陸》

