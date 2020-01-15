《豪匯有期－陳健豪》黃金機會未出現

《豪匯有期》２０２０年第一星期就傳出美國及伊朗爆發衝突，金價一度飆升至１６００美

元，當時我就指小心炒錯避險主題並建議進取的投資者嘗試逆市沽空，短短數個交易日就跌至最

低１５４０、接近７０美元的波幅。執筆時金價一度跌至１５３６並作出技術反彈至最高

１５５５左右，不過對比從１６１０急跌的動力，這次反彈的動力甚為疲弱，似乎短期內難以再

創新高。



金價持續調整的原因，主要是中國及美國終於將簽署首階段貿易協議，加上簽署前美國更主

動將中國從匯率操縱國名單中移除，算是釋放出善意，令市場更對簽署協議信心滿滿。過去大半

年，我在不同媒體強調美元兌人民幣匯價是衡量中美貿易關係好壞的最佳指標，美元兌人民幣就

持續下跌至６﹒８６水平後才出現技術反彈，乃反映市場憧憬Ｒｉｓｋ ｏｎ情緒的大方向未變

，市場仍在追逐風險資產。而中美關係改善，令市場重新對２０２０年上半年的投資氣氛甚至經

濟情況改變看法，預期在上半年或會出現一個小陽春，意味金價避險角色的作用將會被淡化。



２０１９年金價上升，很大程度有賴美國寬鬆的貨幣政策。聯儲局由於擔心美國經濟前景，

去年先後減息３次，這使利息資產吸引力下降，而持有黃金沒有利息，反而令市場改買黃金，成

為金價向上的導火線。但２０２０年聯儲局已明確表示減息周期結束，雖然不致於重啟加息周期

，但就令金價失去一個向上的動力。



技術上，金價自去年於５月份、利用短短一個季度由１２６０急升至１５６０後，目前已升

至２０１１年至２０１３年、歷時超過兩年的前支持區底部，要金價再上一層樓就需要更新的導

火線。預期美伊衝突將在未來一段時間零星出現，但不致於觸發新趨勢。在上半年金價預期將反

覆先向下調整，首站目標將在１５００－１５２０支持區，而長線投資者最吸引的價位，其實在

２０１７年、２０１８年的關鍵支持區１３６０－１４００之間，一旦有機會在長線觸及此價位

將屬另一次長線吸納黃金的黃金機會。預計未來一季金價阻力區將在１５６０－１５８０之間，

一旦有機會反彈至此區，建議可以沽出黃金，升破１５９０止蝕，目標先定在１５００－

１５２０區間。《艾德證券期貨總經理 陳健豪》

