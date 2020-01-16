【修例風暴】鄧炳強：研究引入不同武器，對發現鐵通炸彈深感憂慮

《經濟通通訊社１６日專訊》市傳警方正考慮在抗爭活動中使用電槍等電擊設備及網槍，以

期迅速制服示威者。警務處長鄧炳強今日出席中西區區議會會議後，無正面回應是否會引入電槍

，只稱警隊正研究引入不同的武器，而揀選武器時，要符合增加行動效率和可以代替開實彈槍的

原則，澄清警方並非要提升武力，而是希望在一些原本要開實彈槍的情況下，改用其他武器避免

開槍，從而減低整體的武力使用。



＊從誤導警員等方向調查指控警署內遭強姦案件＊



對於有人入稟挑戰警隊透過手令查看被捕人士手機，鄧炳強稱現階段不便評論，只稱警方是

按照法庭指引，在取得手令後，才用工具查看檢獲手機的內容，獲取證據。

他表示，對近期發現鐵通炸彈感到非常擔憂，認為可能出現本土恐怖主義，不能掉以輕心，

會加強情報搜集、巡邏及對市民教育。

他稱警方正處理一宗有關在警署內被強姦的指控，現正向誤導警務人員或提供假口供的方向

調查。他又指無被捕人士被送回內地。



＊鄧：只是懼怕我正義的人才想我辭職



多名區議員在會上批評鄧炳強包庇警員犯法不處理，認為他應問責下台，但鄧炳強反駁指，

可能有人不認同其能力，但亦有人認同，又說自己並非問責官員，無法問責下台，他形容自己理

直氣壯做得好，又說只是一些懼怕他正義的人，想他辭職。（ｃｌ）（ｚｚ）

