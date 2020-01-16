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16/01/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７﹒６億人幣，買小米騰訊沽融創太平

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，港股周三欠方向，窄幅高開５點
，報２８８９１點，其後升幅一度擴大高見２８９７２點。不過，中美首階段貿協負面消息不斷
，美國財長努欽表示，達成第二階段中美貿易協議前，美國將維持對中國商品的關稅。加上重磅
股騰訊（００７００）及內房股沽壓力大，拖累恆指由升轉跌，一度急挫２６６點報２８６１９
。恆指最終跌幅收窄，收報２８７７３點，跌１１１點或跌０﹒３９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒６億元人民幣減少近１５％。北水淨買入最多的個股依
次是小米（０１８１０）、騰訊（００７００）、中芯（００９８１）；淨賣出最多的依次是融
創（０１９１８）、中國太平（００９６６）、中生製藥（０１１７７）。
　　主板成交１００４﹒３１億元減少近１６％。其中港股通成交１３７﹒６億元，佔總成交
１３﹒７％。

＊北水再吸納新經濟股，小米最得寵＊

　　小米新手機印度門市網上同價推出，消息剌激股價急升近５％，報１２﹒２６元。北水亦力
捧狂掃貨，淨買入近３﹒５億元。
　　中芯傳獲華為海思１４納米晶片訂單，亦獲北水力撐，淨買入３﹒１億元。中芯收報
１４﹒４元，升５﹒５７％。
　　騰訊昨日（１５日）回吐０﹒４％，報３９８﹒８元失４００元關，惟北水依然看好，淨買
入３﹒２億元。
　　微盟（０２０１３）宣布接入微信支付券體系，飆近１３％，報４﹒６３元。消息吸引北水
注意，亦從中淨買入微盟７４９６萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　３．４８　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　３．２２　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　３．１０　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　２．４７　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　１．７９　

　　淨沽出最多港股：
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．９４　
　　中國太平（００９６６）　　　　　－１．１０　
　　中生製藥（０１１７７）　　　　　－１．０３　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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