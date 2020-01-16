【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７﹒６億人幣，買小米騰訊沽融創太平

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，港股周三欠方向，窄幅高開５點
，報２８８９１點，其後升幅一度擴大高見２８９７２點。不過，中美首階段貿協負面消息不斷
，美國財長努欽表示，達成第二階段中美貿易協議前，美國將維持對中國商品的關稅。加上重磅
股騰訊（００７００）及內房股沽壓力大，拖累恆指由升轉跌，一度急挫２６６點報２８６１９
。恆指最終跌幅收窄，收報２８７７３點，跌１１１點或跌０﹒３９％。
按額度計算，北水全日淨流入２７﹒６億元人民幣減少近１５％。北水淨買入最多的個股依
次是小米（０１８１０）、騰訊（００７００）、中芯（００９８１）；淨賣出最多的依次是融
創（０１９１８）、中國太平（００９６６）、中生製藥（０１１７７）。
主板成交１００４﹒３１億元減少近１６％。其中港股通成交１３７﹒６億元，佔總成交
１３﹒７％。
＊北水再吸納新經濟股，小米最得寵＊
小米新手機印度門市網上同價推出，消息剌激股價急升近５％，報１２﹒２６元。北水亦力
捧狂掃貨，淨買入近３﹒５億元。
中芯傳獲華為海思１４納米晶片訂單，亦獲北水力撐，淨買入３﹒１億元。中芯收報
１４﹒４元，升５﹒５７％。
騰訊昨日（１５日）回吐０﹒４％，報３９８﹒８元失４００元關，惟北水依然看好，淨買
入３﹒２億元。
微盟（０２０１３）宣布接入微信支付券體系，飆近１３％，報４﹒６３元。消息吸引北水
注意，亦從中淨買入微盟７４９６萬元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
小米集團（０１８１０） ３．４８
騰訊控股（００７００） ３．２２
中芯國際（００９８１） ３．１０
中國銀行（０３９８８） ２．４７
美團點評（０３６９０） １．７９
淨沽出最多港股：
融創中國（０１９１８） －１．９４
中國太平（００９６６） －１．１０
中生製藥（０１１７７） －１．０３
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（ｊｔ）