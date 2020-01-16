《日入而息》林鄭指獨立檢討委員會下月公布，維他奶遭狙擊

《今天重點》﹡林鄭：一國兩制行穩致遠，年青人勿因一時誤會而破壞；已準備好策略令香

港重新出發，並加強對外推廣；不能接受有人形容香港出現警暴；不會鬆懈

覓地增供應，重建舊公屋恐延長輪候期；去年６至１２月維修公共設施開支

涉６５００萬；政府將促成勞資雙方就增加勞工假日數達共識；重視問責精

神，未有正面回應會否帶頭減薪；無意增長者醫療券恆常金，民生措施已惠

及長者；獨立檢討委員會成立接近完成，可望下月公布；鄺俊宇促特首下

台，林鄭：將繼續履行特首職務

﹡中美簽首階段協議，中方將購２０００億美元美商品或服務；中美簽署協

議，特朗普指第二階段完成將取消所有關稅

﹡維他奶（００３４５）否認沽空報告指控，認為不準確及具誤導性



《即日市況》﹡中美貿議簽定，出口及內房股造好，港股升１０９點收２８８８３



《深滬股市》﹡中美協議擴大金融開放，滬指收跌０﹒５％金融股受壓



《美元匯價》﹡歐元技術走勢改善，惟反彈力度暫不宜高估；歐元最新報１﹒１１５９╱

６０，日圓最新報１０９﹒９７╱１１０



《公司業績》﹡中信建投證証券（０６０６６）去年純利按年升７８﹒１９％

﹡陽光能源（００７５７）去年收入４４﹒３億元人民幣，按年升１０％



《公司資訊》﹡三和（００３０１）中山廠房建設相當順利，社會事件影響不大

﹡艾德韋宣（０９９１９）經濟下滑對奢侈品消費影響不大

﹡建橋教育（０１５２５）民促法令行業健康發展，行業發展空間巨大

﹡曠世控股（０１９２５）中美貿易戰影響不大，未來欲開拓美國市場

﹡華和（０９９３８）公開超購近１６倍國際認購不足，下限定價５亳

﹡佳兆業（０１６３８）發行２０２５年到期３億美元優先票據

﹡阿里影業（０１０６０）授出１３３０萬股份購股權

﹡麥迪森（０８０５７）附屬悉售星火證券權益，料收益約１０００萬元

﹡匯豐表示中美首階段協議助減少不確定性，料港經濟下半年正增長

﹡獅子山（００１１２）附屬包銷聯營Ｑｕａｒｔｏ最多６３９萬股新股

﹡ＢＣ科技（００８６３）授出１７０萬份購股權及獎勵３２８﹒９萬股股份

﹡維他奶（００３４５）否認沽空報告指控，認為不準確及具誤導性

﹡銀河航天今日成功發射通信衛星，小米（０１８１０）雷軍參與投資

﹡瑩嵐（０８４７０）中標五項消防系統合同，總額逾１０００萬元

﹡澳至尊（０２０３１）物色投資者擴股東基礎及增公眾持股量，續停牌

﹡優品３６０（０２３６０）削本港開店預算三成，轉投內地澳門市場

﹡藥明生物（０２２６９）購德國生物藥製劑製造設施以擴大產能

﹡邵廣祿辭任中國聯通（００７６２）執董兼高級副總裁職務

﹡翟鋒已獲委任為協合新能源（００１８２）執行董事

﹡國泰（００２９３）去年客運量按年減０﹒７％，載貨量跌６﹒１％

﹡阿里巴巴（０９９８８）於東京機場設阿里雲畫廊迎奧運

﹡天保能源（０１６７１）１﹒１６億股內資股轉換為Ｈ股並上市

﹡上實環境（００８０７）獲合肥循環園人工濕地運營服務合同

﹡大新銀行（０２３５６）本港下半年經濟數據可望回復正數，上半年恆指或

達高位

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬公司簽訂墨西哥光伏電站項目ＥＰＣ框架

合同

﹡中匯集團（００３８２）首季收入按年增長１９﹒４％，在校學生人數升

７﹒７％

﹡交銀國際（０３３２９）擬通過附屬公司設立交銀金融科技，涉６億元人幣

﹡華夏動漫（０１５６６）將更改股份簡稱為華夏文化科技

﹡世紀集團國際（０２１１３）李湘忠辭任公司執行董事兼行政總裁

﹡寶光實業（０００８４）第三季度零售業務營業額按年跌３２﹒６％



《國企紅籌》﹡廣汽（０２２３８）澄清未有入股投資蔚來汽車

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）去年第四季應佔可售煤產量按年增長１２％



《神州民企》﹡海天天綫（０８２２７）法院駁回公司發起訴訟，對判決不上訴

﹡復星醫藥（０２１９６）子公司晚期實體瘤治療新藥，或將開展Ｉ期臨床試

驗

﹡新城發展（０１０３０）子公司發行３﹒５億美元優先票據還債

﹡綠地博大（０１２５３）中標四川濕地樂園項目，合作期１２年

﹡騰訊（００７００）微信灰度測試訂閱號付費，現階段支持單篇付費

﹡３６１度（０１３６１）去年第四季主品牌產品零售額按年錄低單位數增長

﹡海升果汁（００３５９）附屬公司與古浪扶貧成立合資企業，涉４０００萬

元人民幣



《中國要聞》﹡中方公布協議表示４月允許美獨資進入保險證券基金期貨；擴大自美採購不

少於２０００億美元；中方稱農產品協議不影響第三方，擴穀物進口調劑品

種

﹡中美簽首階段協議，中方將購２０００億美元美商品或服務

﹡中美簽署協議，特朗普指第二階段完成將取消所有關稅

﹡外交部副部長樂玉成同美國常務副國務卿比根通電話

﹡中原料今年內地樓市依然高位平穩運行

﹡統計局表示上月一線城市新樓價環比漲幅回落

﹡路透表示上月７０城房價指數同比漲幅緩至近一年半低

﹡北京殺女醫生兇手火速判死刑，案發至今僅４０日

﹡三大商品交易所表示穿透式監管合規整改工作延期至３月

﹡標普表示租車行業快速擴張帶來風險，降神州租車評級

﹡人行３０００億逆回購利率持平，淨投放３０００億；上月末Ｍ２增速加快

至８﹒７％，高於預期；去年１２月末社融規模存量同比增長１０﹒７％；

將「國債」和「地方債券」納入社融規模統計；銀行體系流動性合理充裕，

資管業務平穩整改；人行阮健弘稱適時運用政策工具，推動Ｍ２增速回升；

人行回應降息：關注實際利率變化，基準利率長期保留；中美協議匯率章節

有效管控分歧，預設解決方式；人行解讀中美協議：開放是既定方向，增金

融體系韌性；人行孫國峰稱人幣兌美元升值受中美簽首階段協議影響；進一

步下調存款準備金率有一定空間；中國不存在長期通脹或者通縮基礎；人行

鄒瀾稱要嚴控房地產在新增信貸資源中佔比

﹡國金證券表示本月將迎來年內ＬＰＲ首次下調

﹡珠海市長表示橫琴跟澳門要成立一個共商共建共管的新機構

﹡國開行發行首筆１０億英鎊債，超購逾兩倍

﹡上月新增貸１﹒１４萬億低預期，全年新增貸１７萬億

﹡內地去年１２月社會融資規模增量２﹒１萬億多於預期

﹡中國第四季ＧＤＰ明公布，機構預測成功守６％

﹡北京地鐵正研究「刷臉」安檢方案

﹡河北自貿區大興機場片區推出８１項制度創新清單

﹡首都國際機場啟動４００億改造計劃，新建第四跑道

﹡澳門航空成首家入駐北京大興機場港澳台航空公司

﹡原江蘇證監局紀委書記擬任東海證券高管

﹡滬深交易所發布銀行參與債券交易結算的有關事項

﹡華為在英宣布２０００萬英鎊投資計劃加速發展手機生態；英國文化大臣指

華為不會參與英國關鍵國家基建

﹡保險業協會要求險企報送市場運行分析報告

﹡上海發布新版醫保專屬商業健康保險業務管理辦法

﹡外交部表示中美達成首階段經貿協議有利兩國和全世界

﹡國台辦反駁蔡英文言論：台灣從來不是一個國家



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１２０６６﹒９３點



《其他消息》﹡林鄭：一國兩制行穩致遠，年青人勿因一時誤會而破壞；已準備好策略令香

港重新出發，並加強對外推廣；不能接受有人形容香港出現警暴；不會鬆懈

覓地增供應，重建舊公屋恐延長輪候期；去年６至１２月維修公共設施開支

涉６５００萬；政府將促成勞資雙方就增加勞工假日數達共識；重視問責精

神，未有正面回應會否帶頭減薪；無意增長者醫療券恆常金，民生措施已惠

及長者；獨立檢討委員會成立接近完成，可望下月公布

﹡鄺俊宇促特首下台，林鄭：將繼續履行特首職務

﹡屋宇署去年１１月批出２１份建築圖則及１８份入伙紙

﹡日本首現武漢肺炎病例，患者為中國男子曾到武漢

﹡越南首次通報武漢肺炎疑似個案，同一旅行團兩人發燒

﹡儲稅券年利率明天起上調至０﹒３６６７％

﹡機管局表示機場天際走廊料暑假前後可啟用

﹡鄧炳強稱研究引入不同武器，對發現鐵通炸彈深感憂慮

﹡本港去年首十一個月整體出口貨量按年下跌５﹒８％

﹡關注劏房平台指劏房租管不會減少供應，恐只淪為研究

﹡鄧炳強稱自反修例以來拘捕７０１９人，警隊清者自清

﹡又一城關閉逾兩個月維修後今日重開

﹡深股通額度全日用３４﹒５億元；滬股通額度全日用２４﹒２億元，陸股通

淨流入逾３８億

﹡安永倡政府推８項一次性紓困措施，涉６７０億元；安永料本年度財赤達

７００億元，為１５年來首見赤字；安永料明年再錄赤字機率大，儲備運用

應具針對性

﹡對沖基金經理Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ表示香港今年將爆發全面銀行業危機

﹡標普表示亞太區銀行有能力應對經濟下行，香港經濟壓力較大

﹡「創科創投基金」邀請風險投資基金提交新一輪申請，３月底截止

﹡證監會程序覆檢委員會全年覆檢６０宗個案，關注前置式監管影響

﹡公立醫院再接收兩宗懷疑個案，至今未有確診個案

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