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17/01/2020 07:46

《日出而作》道指升２６７點破頂，美參院通過美墨加協議

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　２９２９７﹒６４　升　２６７﹒４４點╱０﹒９２％
　　　　　　　　標普５００　　　　　　３３１６﹒８１　升　　２７﹒５２點╱０﹒８４％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　９３５７﹒１３　升　　９８﹒４３點╱１﹒０６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　７６０９﹒８１　跌　　３２﹒９９點╱０﹒４３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　１３４２９﹒４３　跌　　　２﹒８７點╱０﹒０２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　６０３９﹒０３　升　　　６﹒４２點╱０﹒１１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０．２１，歐元兌美元１．１１４０

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