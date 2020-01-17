《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９２９７﹒６４ 升 ２６７﹒４４點╱０﹒９２％
標普５００ ３３１６﹒８１ 升 ２７﹒５２點╱０﹒８４％
納斯達克 ９３５７﹒１３ 升 ９８﹒４３點╱１﹒０６％
倫敦富時１００ ７６０９﹒８１ 跌 ３２﹒９９點╱０﹒４３％
法蘭克福ＤＡＸ １３４２９﹒４３ 跌 ２﹒８７點╱０﹒０２％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３９﹒０３ 升 ６﹒４２點╱０﹒１１％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０．２１，歐元兌美元１．１１４０
17/01/2020 07:46
《日出而作》道指升２６７點破頂，美參院通過美墨加協議
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９２９７﹒６４ 升 ２６７﹒４４點╱０﹒９２％
標普５００ ３３１６﹒８１ 升 ２７﹒５２點╱０﹒８４％
納斯達克 ９３５７﹒１３ 升 ９８﹒４３點╱１﹒０６％
倫敦富時１００ ７６０９﹒８１ 跌 ３２﹒９９點╱０﹒４３％
法蘭克福ＤＡＸ １３４２９﹒４３ 跌 ２﹒８７點╱０﹒０２％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３９﹒０３ 升 ６﹒４２點╱０﹒１１％
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