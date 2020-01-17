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即市新聞

17/01/2020 18:14

《窩輪匯智－劉嘉輝》如何評估及控制風險？

　　《窩輪匯智》春節長假期加上期指結算在即，恆指在高位徘徊整固，恆指波幅指數先高後低
，周五（１７日）報１４﹒５％水平。恆指對上一個月（１２月份）的上下波幅為２４２３點，
本月暫時只有１２９２點，農曆年假期間，北水亦會暫停，大市波幅有機會進一步受壓。
　　假如引伸波幅回落，將對窩輪價格不利，對於短期高槓桿條款影響最大。就以上周我們於網
上節目提到的超短期恆指認沽證為例，行使價為２８３８８點，１月底到期，當時的實際槓桿近
４０倍。由於槓桿之高，只適合投資者作小注部署，博在本月餘下的日子，指數能在結算前走出
大單邊回落，並要收低於行使價之下。結果，恆指截至截稿前仍處於２８９００點邊沿徘徊，即
與預期走勢有出入，這產品跌至１仙。這便是這類短身產品的風險所在，投資者入場前務必要留
意。
　　那若真的看中市，情況又會如何？就是我們１２月初的節目講及騰訊（００７００）價外短
身證，當時正股股價仍處於３３４元，該證為７％價外，同為１月底到期，實際槓桿２１倍。結
果，騰訊股價其後急升並升破４００元位置，以１月１６日約４００元水平為例，該認購證由
３﹒５仙升至０﹒４２元，升幅有１１倍。若以１０萬股成本計，即三千多元本金，該證的價值
升至四萬多元，最大的損失為三千多元。這個便是我們常說，窩輪價內證所能引發的爆發力。
　　故此，這類短身高風險證本身並沒有絕對的好與壞，只有是否能適合閣下的策略部署，並要
有最壞情況的打算，評估及控制實際所要承受的風險。其他產品資訊可上匯豐輪證網站瀏覽
ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

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