【企業盈喜】京投軌道交通（０１５２２）料去年溢利增長至少一倍

《經濟通通訊社１７日專訊》京投軌道交通科技（０１５２２）透露，經過對截至去年１２

月底止年度業績的未經審核綜合管理帳目的初步審閱，期內溢利將按年增長不少於一倍。主要是

因為去年３月完成對蘇州華啟智能科技的收購，其業績已並入集團業績，及集團民用通信業務的

持續發展。

資料顯示，集團截至２０１８年１２月底止年度，股東應佔溢利為４７３９﹒８萬元。

至於２０１９年年度業績將於今年三月底前刊發。（ｎｓ）

