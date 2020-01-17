《經濟通通訊社１７日專訊》京投軌道交通科技（０１５２２）透露，經過對截至去年１２
月底止年度業績的未經審核綜合管理帳目的初步審閱，期內溢利將按年增長不少於一倍。主要是
因為去年３月完成對蘇州華啟智能科技的收購，其業績已並入集團業績，及集團民用通信業務的
持續發展。
資料顯示，集團截至２０１８年１２月底止年度，股東應佔溢利為４７３９﹒８萬元。
至於２０１９年年度業績將於今年三月底前刊發。（ｎｓ）
17/01/2020 08:28
【企業盈喜】京投軌道交通（０１５２２）料去年溢利增長至少一倍
《經濟通通訊社１７日專訊》京投軌道交通科技（０１５２２）透露，經過對截至去年１２
月底止年度業績的未經審核綜合管理帳目的初步審閱，期內溢利將按年增長不少於一倍。主要是
因為去年３月完成對蘇州華啟智能科技的收購，其業績已並入集團業績，及集團民用通信業務的
持續發展。
資料顯示，集團截至２０１８年１２月底止年度，股東應佔溢利為４７３９﹒８萬元。
至於２０１９年年度業績將於今年三月底前刊發。（ｎｓ）
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