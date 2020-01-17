【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１７日專訊》金沙中國（０１９２８）今午公布，董事會決議派中期股息每
股０﹒９９元，２月３日除淨，２月２１日派付。金沙今早持平收４４﹒５５元。
中國恆大（０３３３３）補派２０１８年度股息每股１﹒５７８元，今日除淨，今早股價跌
２﹒０５％，報２０﹒１５元。
萬嘉集團（００４０１）股份五合一下周一（２０日）生效，翌日（２１日）供股除權。該
股今早收升２﹒５６％，報０﹒０４元。
上市公司每當供股集資等，以至派息、紅股、權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日
期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加
以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －
萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２
供股價１９﹒２仙
培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３
供股價８０仙
再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３
供股價２０仙
國泰君安國際 三供一， ３０╱１ ３╱２－７╱２ ４╱３
（０１７８８） 供股價１﹒４５元
五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３
供股價２０仙
安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －
安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３
供股價１０仙
中富資源（００２７４） 二十合一 １１╱２ － －
蒙古能源（００２７６） 十合一 １１╱２ － －
合一投資（００９１３） 十合一 １２╱２ － －
旭光 （０００６７） 四十合一 １７╱２ － －
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註：以各公司最新公布為準