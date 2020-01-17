【嚟緊炒Ｄ乜】中銀航空租賃追炒落後，短期或展升浪再戰歷史高位

《嚟緊炒Ｄ乜》中銀航空租賃（０２５８８）自去年１２月中創出上市以來的高位

８２﹒２５元後，走勢一直反覆向下，目前在７５元之下。新年伊始，美國政府就在伊拉克巴格

達國際機場刺殺伊朗將領，伊朗政府在不足一星期內意外擊落烏克蘭的波音客機，航空業的前景

似乎雪上加霜。幸好中東局勢沒有惡化，而且中美兩國終於簽訂第一階段經貿協議，航空業前景

好轉有望。今年以來，股市整體走勢向上，中銀航空租賃正好成為投資者追捧落後股的對象。



＊租賃租金收入增長由機隊規模推動＊



中銀航空租賃於全球從事飛機經營租賃，是總部設於亞洲的最大型飛機經營租賃公司，主要

經營收入來源是與全球多樣化的航空公司組合簽訂的美元長期租約。該公司２０１９年股價一直

穩步上揚，升幅超過４０％。

中銀航空租賃去年受惠於業績表現符合證券界預期，股價表現理想。該公司２０１９年上半

年收入增長１２﹒８％至９﹒３億元（美元．下同），８９﹒５％收入來自租賃租金，租賃租金

收入增長１０﹒５％至８﹒３億元，為自有飛機機隊規模擴大所帶來的自然增長。總體收入增長

高於租賃租金收入增長，是飛機交付前付款手續費收入急升１０８﹒４％至４９８７萬元所致。

物業、廠房及設備折舊增加和財務費用增加使除稅前利潤僅增長６﹒８％至３﹒５２億元，除稅

前利潤率下跌２﹒１個百分點至３７﹒８％。財務費用增加３１﹒１％對盈利能力的影響較大。

該公司的債項總額增加１２％至１３１億元，而且平均債務成本上升０﹒５個百分點至

３﹒６％。純利增長８﹒１％至８﹒２１億元，表現略勝除稅前利潤。

中銀航空租賃的主要收入租賃租金收入的增長，由機隊規模推動。該公司於２０１９年上半

年延遲交付１８架飛機，包括１２架空中巴士飛機（主要由於行業性限制）及６架波音飛機（主

要由於７３７ ＭＡＸ停飛），全年預計延遲交付數目可能多達３０架，對該公司的收入和盈利

不無影響。幸好中銀航空租賃業務透明度高，延遲交付的不利消息並沒有嚴重影響股價表現。該

公司於２０１８年在機構投資者雜誌的亞太地區（不含日本）企業高管團隊調查中再次獲評定為

「最高榮譽公司」。



＊資本負債比率３﹒１倍屬穩健水平＊



截至２０１９年９月底，中銀航空租賃的自有、代管及已訂購的飛機共計５０９架，較６月

底的４９９架有所增加，訂單簿有１６４架飛機待交付。３０９架自有飛機的機隊經帳面淨值加

權後的平均機齡為３﹒１年，平均剩餘租期為８﹒３年，在行業內中屬領先水平。２０１９年６

月底的資本負債比率為３﹒１倍，在同業中屬穩健水平。該公司於２０１９年６月底的現金及短

期存款為２﹒９５億元，未提取的循環貸款授信為３５億元。該公司具有財政實力購入更多飛機

，提高股本回報率。自２０１９年下半年以來，該公司已經公布了四宗購買飛機交易來擴大機隊

規模，當中涉及向航空公司買入飛機後由賣方售後租回，以及向飛機製造商空中巴士訂購

Ａ３２０ＮＥＯ系列飛機。

中銀航空租賃手上的波音７３７ ＭＡＸ系列飛機訂單有８７架。預計７３７ ＭＡＸ系列

飛機可在２０２０年內復飛，中銀航空租賃在今年開始可以向客戶逐步交付７３７ ＭＡＸ系列

飛機並帶來較大的收入增長。



＊股價試７２﹒７元支持後並已回升＊



今年１月以來，全球航空業的形勢可謂柳暗花明。不計月初的變化，中美終於簽訂第一階段

經貿協議，中東局勢沒有惡化，油價沒有大漲，種種均對今年全球航空業有利。中銀航空租賃的

中港台客戶達２９﹒３％，亞太客戶及歐洲客戶的比重分別為２２﹒５％及２８﹒１％，可望從

航空業整體復甦中受惠。

根據中銀航空租賃過去一年的高低位，以黃金比率計算的中銀航空租賃首個高位調整支持位

約為７２﹒７元。中銀航空租賃股價日前已下試該水平並回升，中銀航空租賃短期內有機會再現

升浪，挑戰歷史高位。投資者不妨於現水平吸納。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列中銀航空租賃（０２５８８）近年業績：



項目╲年期 ２０１９中期 ２０１８全年 ２０１７全年 ２０１６全年

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收入 ９﹒３０億 １７﹒２６億 １４﹒０１億 １１﹒９３億

（＋１２﹒８％） （＋２３﹒２％） （＋１７﹒４％） （＋１７﹒７％）



稅前溢利 ３﹒５２億 ６﹒８５億 ５﹒５１億 ４﹒７４億

（＋６﹒８％） （＋２４﹒３％） （＋１６﹒３％） （＋１８﹒０％）



淨利 ３﹒２１億 ６﹒２０億 ５﹒８７億 ４﹒１８億

（＋８﹒１％） （＋５﹒８％） （＋４０﹒３％） （＋２１﹒８％）



每股派息（仙） １３﹒８８ ３１﹒２９ ２９﹒５８ １８﹒００

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註：年結日１２月３１日，貨幣為美元





表列中銀航空租賃（０２５８８）及部分同業股價表現：

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股份（編號） 去年以來（％） 去年第四季以來（％） 本月以來（％）

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中銀航空租賃（０２５８８） ＋３４﹒９ ＋３﹒３ －５﹒７

中國飛機租賃（０１８４８） ＋１６﹒０ ＋４﹒９ ＋１﹒２

南方航空股份（０１０５５） ＋１０﹒６ ＋１１﹒６ ＋１﹒１

中國國航 （００７５３） ＋１５﹒５ ＋１２﹒２ －２﹒１

東方航空股份（００６７０） －２﹒１ ＋１２﹒１ －１﹒２

國泰航空 （００２９３） ＋２﹒０ ＋１２﹒０ －４﹒７

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股指：

恆生指數 ＋１１﹒７ ＋１０﹒６ ＋２﹒４

國企指數 ＋１１﹒９ ＋１１﹒１ ＋１﹒５

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註：資料截至１月１７日中午收市

