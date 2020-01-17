《盤後部署》憧憬內地貸款報價利率下調，港股有望上試２９３００

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美國公布經濟數據及企業業務勝預期，帶動三大指數再度

破頂，今早港股亦高開１０５點報２８９８８點。惟內需股沽壓力大，拖累港股由升轉跌，一度

跌６９點報２８８１３點，為全日最低位。後來，內地公布去年ＧＤＰ增長６﹒１％，符合市場

預期，港股反彈最多２１８點報２９１０１點。其後，港股走勢反覆，最終恆指收２９０５６點

，升１７３點或升０﹒６０％，為２０１９年５月以來首次收企二萬九關。主板成交

１１１３﹒６１億元增加近一成。國指收報１１４１９點，升９１點或升０﹒８１％。

內地Ａ股表現牛皮，上證綜合指數報３０７５點，升１點。深證成分指數報１０９５４點，

跌１３點或跌０﹒１２％。



＊東亞地區或成全球經濟主要增長＊



評級機構惠譽及聯合國不謀而合地表示，東亞地區的經濟增長是全球經濟的重要動力。當中

惠譽表示，中美達成首階段貿易協議有助世界經濟穩定增長，因此預期中國今年經濟增長

５﹒９％，較其去年１２月的預期高０﹒２個百分點，並料中國可支撐全球經濟增長２﹒６％，

比其上月預期上調０﹒１個百分點。

聯合國在《２０２０年世界經濟形勢與展望》報告中亦強調，雖然市場仍面臨許多不確定性

，但東亞仍是全球增長最快的地區，也是貢獻最大的地區。

另外，在亞洲市場方面，南韓央行今年首次政策會議上保持７天期回購利率在１﹒２５％不

變，符合市場預期。南韓央行表示對經濟略為樂觀，並補充道２０２０年經濟增速料與去年

１１月份時２﹒３％的預期基本一致。可見南韓經濟或將恢復一定增長。



＊主板成交連日突破１０００億元＊



東亞地區經濟增長，可望拉動本港經濟。今日港股反覆上落，在大市資金流向方面，大戶及

散戶主動買入佔資金流向共５６％，資金淨流入逾８８億元，較上日增加近７６％，而且連續五

日平均成交金額超過１０００億元，反映市場氣氛活躍，大市大跌的空間有限。

在技術走勢上，大市本周持續在２８８８０點徘徊，料暫時已作適當整固。而且恆指保歷加

通道三線均向上微移，加上市場憧憬本月內地貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將獲下調，在有利好

消息及成交配合下，港股下周或可挑戰８個月高位見２９３００點。（ｊｔ）

