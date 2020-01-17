【國際要聞】戈恩承認潛逃時獲日本人協助，強調找出同謀並不容易

《經濟通通訊社１７日專訊》日產汽車前會長戈恩向法國雜誌《Ｐａｒｉｓ Ｍａｔｃｈ》
暗示，潛逃時獲日本人協助。他直言「如果大家認為單靠自己就可以離開日本，這是自欺欺人。
」
他又指，要找出他的日本同謀並不容易，因為日本檢察方必須調查所有與自己曾經合作的人
。問及日產報告指控他挪用逾４億日圓，他解釋這些資金皆是由雷諾和日產的合資企業支付。（
ａｌ）
|生財有道17/01/2020
【風水指數】中信里昂：八月恒指達全年高位 房地產和資源為最旺行業
|生財有道17/01/2020
【嚟緊炒D乜】中銀航空租賃追炒落後 短期或展升浪再戰歷史高位
|FOCUS17/01/2020
【FOCUS】「保6」今年料退場 債務「冰山」壓境
|生財有道17/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：未持貨者不宜偷步買藥股
|國際動態17/01/2020
墨爾本遇「及時雨」 專家憂釀水災
|生財有道16/01/2020
【新股掛牌】七新股掛牌 新石文化高收四成 每手賺1000元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰