【國際要聞】戈恩承認潛逃時獲日本人協助，強調找出同謀並不容易

《經濟通通訊社１７日專訊》日產汽車前會長戈恩向法國雜誌《Ｐａｒｉｓ Ｍａｔｃｈ》

暗示，潛逃時獲日本人協助。他直言「如果大家認為單靠自己就可以離開日本，這是自欺欺人。

」

他又指，要找出他的日本同謀並不容易，因為日本檢察方必須調查所有與自己曾經合作的人

。問及日產報告指控他挪用逾４億日圓，他解釋這些資金皆是由雷諾和日產的合資企業支付。（

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