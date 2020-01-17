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17/01/2020 08:54

《國企紅籌》國藥（１０９９）折讓７﹒３％配股，淨籌約４０億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國藥控股（０１０９９）宣布，公司與配售代理訂立協議，將
按每股２７﹒３元配售最多１﹒４９億股新Ｈ股，配售股份佔已發行Ｈ股及全部以發行股本
１２﹒５％及５％，及分別佔擴大股本後１１﹒１％和４﹒８％。
　　每股配售價較昨日收市價２９﹒４５元折讓７﹒３％，預計籌得淨額４０﹒２１５億元。公
司擬將配售股份所得款項淨額用於擴大醫藥分銷、零售網絡及發展醫療器械業務，並補充業務擴
展後所需的流動資金。（ｕｌ）

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