《經濟通通訊社１７日專訊》國藥控股（０１０９９）宣布，公司與配售代理訂立協議，將
按每股２７﹒３元配售最多１﹒４９億股新Ｈ股，配售股份佔已發行Ｈ股及全部以發行股本
１２﹒５％及５％，及分別佔擴大股本後１１﹒１％和４﹒８％。
每股配售價較昨日收市價２９﹒４５元折讓７﹒３％，預計籌得淨額４０﹒２１５億元。公
司擬將配售股份所得款項淨額用於擴大醫藥分銷、零售網絡及發展醫療器械業務，並補充業務擴
展後所需的流動資金。（ｕｌ）
17/01/2020 08:54
《國企紅籌》國藥（１０９９）折讓７﹒３％配股，淨籌約４０億元
《經濟通通訊社１７日專訊》國藥控股（０１０９９）宣布，公司與配售代理訂立協議，將
按每股２７﹒３元配售最多１﹒４９億股新Ｈ股，配售股份佔已發行Ｈ股及全部以發行股本
１２﹒５％及５％，及分別佔擴大股本後１１﹒１％和４﹒８％。
每股配售價較昨日收市價２９﹒４５元折讓７﹒３％，預計籌得淨額４０﹒２１５億元。公
司擬將配售股份所得款項淨額用於擴大醫藥分銷、零售網絡及發展醫療器械業務，並補充業務擴
展後所需的流動資金。（ｕｌ）
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