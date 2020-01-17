《談國論企－黎偉成》特表：達次階段貿協取消對華關稅

《談國論企》中美在２０２０年１月１５日上午在美國白宮簽署第一階段經貿協議，無疑標

誌著兩國的談判取得相當重大的成果，但這要如（甲）中國國家主席習近平給美國總統特朗普的

信件中強調「雙方要把協議落實到實處，發揮積極作用，推動中美經貿合作取得更大的進展，保

持中美關係健康穩定發展符合雙方利益，需要雙方共同作出努力」，始能夠作出真真正正的確認

。

尤其是（乙）特朗普於簽約後致辭時表「一旦完成第二階段經貿協議，美國取消對中國進口

商品的所有關稅」，當然是重中之重。惹人垂注的是特朗普從來就是不守信用和橫行霸道之輩，

加上其委以重任的美國貿易代表萊特希澤（我譯：「來踏欺詐」）與生俱來就是仇華壓華者，性

格更是陰險、惡毒，得慎觀此等人今後之言與行也。



＊習促美落實到實處和不壓中企正常活動＊



對於中美最終能夠簽署第一階段經貿協議，我所見之重點，當然是（一）習近平給特朗普之

信中所指出的（Ｉ）下一步，即後續問題，就是要把協議「落實到實處」，此語十分明確地表明

中方肯定會做到，講得清清楚楚，主要是有點擔心美方能否如所承所諾老老實實做事，只要美方

一如中方踏踏實實的履行協議，才可以如習近平力指的「需要雙方共同作出努力」，才可以「發

揮積極作用」，而推動中美經貿合作取得更大的進展，保持中美關係健康穩定發展符合雙方利益

。

同樣重要的，是（二）習近平所強調的「本著這一精神，希望美方公平對待中國企業正常貿

易和投資活動，支持兩國企業、科研機構、學校等開展合作，促進中美互信和合作」，一語道破

特朗普和美國一眾仇華壓華官員和政棍，在中美進行高級別經貿磋商之際不斷對中國企業特別是

華為「施壓」，不僅在美國，更在歐亞等各國，明目張膽地對以華為為主的中國企業進行攻奸，

由是習近平趁簽約之機向全世界表明對美國政棍打壓中國企業的高度關心，甚至擔心。

此語更表明習近平支持中國企業在本國以至國際的貿易和投資活動是正常的，故十分直接和

正面的嚴正要美方公平對待之，所涉的範圍當然在企業、科研和學術上的合作，需要美方真正的

做到「互信和合作」的最基本面，始能真真正正改善中美兩國的政治、經貿等多方面的關係。

（三）中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，在辭時讀

出中國國家主席習近平給特朗普帶來的信，更彰表習近平重申的「正如我在去年１２月２０日同

你通話時指出，中美達成第一階段經貿協議，有利於中美兩國，有利於世界，這也說明中美雙方

完全可以在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商找到有關問題的妥善處理和有效解決辦法」

，對話磋商，要平等和相互尊重，才能夠處理和解決兩國的問題，才可以使「中美關係在新的一

年能夠給兩國人民帶來更多利益和實惠」。



＊估計中美經貿關係和談判今後多明衝暗湧＊



至於（四）中方在２０１９年１２月１３日表示，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅

的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變，特朗普在簽貿協後致辭表示「一旦完成第二階段經

貿協議，美國取消對中國進口商品的所有關稅」，此當然是中國肯與美方進行多輪經貿磋商和達

協的最重要目標，要是美國不完完全全取消輸入的中國商品單邊加徵關稅，便不會出現貿戰，故

特公開表示會「取消」，是少見「務實」之語，問題是看其行矣。

最大的問題是萊特希澤（我譯：「來踏欺詐」），仍然表示將重點關注「中方對協議的執行

」，此廝對人要求「嚴格」，特別是一貫仇華壓華劣根性從來不改，也就是中美關係發展的其中

一大絆腳石。估計中美經貿關係和談判今後多明衝暗湧。

（五）特朗普在致辭時表示「會在不久將來訪問中國」，所釋的該屬善意。

《中美第一階段經貿協議文本》的第八篇，是「雙邊評估和爭端解決」，此點的重要性在於

：「評估」執行的進度、理想度、效應，不同人有不同的看法，存在有「爭端」的可能性是無可

避免的，要解決問題，是雙方，不是單方，與美方有人較早前曾霸道地要對中方進行單方「監察

」，現時的結果是雙邊，不是單邊為之，足見中方代表堅持主權、原則鍥而不捨地力爭應有、合

法、合理的條款的努力，得來不易，亦爾足珍貴。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

