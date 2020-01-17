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即市新聞

17/01/2020 09:57

《異動股》呷哺呷哺跌逾７％，傳股東折讓最多１５％配股籌８億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》呷哺呷哺（００５２０）現價跌７﹒６１％，報１０﹒４４元
；成交約９６７９萬股，涉資９﹒４２億元。盤中低見９﹒７５元。
　　內媒引述網傳指，呷哺呷哺有股東悉售８１６０萬股，配售價９﹒６元至９﹒９元，折讓高
達１２﹒４％至１５％，套現最多８億元，摩根士丹利是上述交易的安排行。該股今早市前突現
一宗大手成交，每股作價９﹒６５元，涉及８１６０萬股，涉資約７﹒８７億元。
　　現時，恆生指數報２８８７６點，跌６點或跌０﹒０２％，主板成交１８７﹒７５億元。國
企指數報１１３２１點，跌７點或跌０﹒０６％。
　　上證綜合指數報３０７８點，升４點或升０﹒１６％，成交４６９﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９９１點，升２４點或升０﹒２２％，成交７６７﹒８９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　１０﹒４４元　　　跌７﹒６１％
　　大快活　（０００５２）　　　２０﹒２５元　　　跌０﹒９８％
　　大家樂　（００３４１）　　　１９﹒６０元　　　跌０﹒２０％
　　海底撈　（０６８６２）　　　３５﹒５０元　　　升１﹒２８％
　　九毛九　（０９９２２）　　　１０﹒６０元　　　升０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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