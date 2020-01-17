《異動股》呷哺呷哺跌逾７％，傳股東折讓最多１５％配股籌８億元

《經濟通通訊社１７日專訊》呷哺呷哺（００５２０）現價跌７﹒６１％，報１０﹒４４元

；成交約９６７９萬股，涉資９﹒４２億元。盤中低見９﹒７５元。

內媒引述網傳指，呷哺呷哺有股東悉售８１６０萬股，配售價９﹒６元至９﹒９元，折讓高

達１２﹒４％至１５％，套現最多８億元，摩根士丹利是上述交易的安排行。該股今早市前突現

一宗大手成交，每股作價９﹒６５元，涉及８１６０萬股，涉資約７﹒８７億元。

現時，恆生指數報２８８７６點，跌６點或跌０﹒０２％，主板成交１８７﹒７５億元。國

企指數報１１３２１點，跌７點或跌０﹒０６％。

上證綜合指數報３０７８點，升４點或升０﹒１６％，成交４６９﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１０９９１點，升２４點或升０﹒２２％，成交７６７﹒８９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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呷哺呷哺（００５２０） １０﹒４４元 跌７﹒６１％

大快活 （０００５２） ２０﹒２５元 跌０﹒９８％

大家樂 （００３４１） １９﹒６０元 跌０﹒２０％

海底撈 （０６８６２） ３５﹒５０元 升１﹒２８％

九毛九 （０９９２２） １０﹒６０元 升０﹒７６％

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（ｕｌ）

