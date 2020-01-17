《異動股》石藥（１０９３）漲近６％，大摩被動淨買入逾四千萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》石藥集團（０１０９３）現價升５﹒６７％，報１９﹒０２元

，盤中高見１９﹒１８元；成交約４２６１萬股，涉資７﹒９１億元。

據內地傳媒報道，第二批國家組織藥品集中採購工作在上海市醫藥集中招標採購事務管理所

中舉行，擬有中選結果。而中選結果公示將於三天後正式發布，屆時全國各地病患者可於４月份

上此批中選藥品。

資金流向方面，石藥集團截至１１：４７ａｍ，散戶主動買入佔資金流向３６％，主動沽出

佔２７％；大戶主動買入佔資金流向２１％，主動沽出佔１６％。資金淨流入１﹒１４７億元。

券商盤路方面，大摩淨買入（被動買賣．下同）４４０２﹒１萬元；花旗亦淨買入

１４１２﹒５萬元。不過另一邊廂，匯豐則淨沽出３１３３﹒３萬元；瑞信淨沽出２９７８﹒９

萬元。

現時，恆生指數報２８８９２，升９點或升０﹒０３％，主板成交５６２﹒３４億元。國企

指數報１１３３８，升１０點或升０﹒０９％。

上證綜合指數報３０７６，升２點或升０﹒０９％，成交１４５５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１０９７２，升５點或升０﹒０５％，成交２１６２﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康（００２４１） １０﹒０２元 跌０﹒４０％

恆大健康（００７０８） ７﹒４４元 跌１﹒０６％

威高股份（０１０６６） ９﹒９９元 跌１﹒２８％

石藥集團（０１０９３） １９﹒０２元 升５﹒６７％



中生製藥（０１１７７） １１﹒６４元 升２﹒６５％

藥明生物（０２２６９） １０５﹒７０元 升０﹒１９％

華潤醫藥（０３３２０） ７﹒２３元 無升跌

翰森製藥（０３６９２） ２７﹒２０元 升１﹒６８％

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（ｊｔ）

