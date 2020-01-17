《異動股》小米急飆近８％創逾一年高，暫最活躍個股超越騰訊

《經濟通通訊社１７日專訊》連日獲北水追捧的小米（０１８１０）持續炒高，最新抽高

７﹒８６％，報１３﹒１８元，盤中高見１３﹒２６元，創超過一年高位；成交約２﹒４４億股

，涉資３１﹒１７億元，超越騰訊的約３０億元，暫為最活躍個股；主動買盤達逾６０％。

小米近月在推出平價一部僅１９９９元人民幣的５Ｇ手機後已不斷獲資金吸納，當時股價起

步點約為８元水平；加上，股份屬同股不同權架構，與阿里巴巴（０９９８８）及美團

（０３６９０）一樣，有「染藍」憧憬；日前在印度手機市場的消息下，股價再下一城，至今累

計升幅逾５０％。值得一提的是，北水持續接貨，單計過去五日，滬、深北水合共淨買入小米逾

１６億元。

１６億元。

小米日前調整印度銷售策略，新手機線上及線下同價，意味小米不用補貼給零售商補回差價

。

現時，恆生指數報２８８６６，跌１６點或跌０﹒０６％，主板成交６９２﹒０６億元。國

企指數報１１３３２，升０﹒０４％或升４點。

Ａ股偏軟，其中，上證綜合指數現報３０７３﹒４３，跌０﹒６５點或跌０﹒０２％，成交

１８０４﹒１４億元人民幣。



表列十大最活躍個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團－Ｗ （０１８１０） １３﹒１８元 升７﹒８６％

騰訊控股 （００７００） ３９６﹒６０元 跌０﹒８５％

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２１８﹒４０元 跌０﹒４６％

美團點評－Ｗ （０３６９０） １１０﹒００元 跌２﹒０５％

中國平安 （０２３１８） ９６﹒８元 升１﹒４１％



盈富基金 （０２８００） ２９﹒０５元 升０﹒１７％

石藥集團 （０１０９３） １９﹒２６元 升７﹒００％

中芯國際 （００９８１） １５﹒４０元 升０﹒７９％

呷哺呷哺 （００５２０） １０﹒５２元 跌６﹒９０％

同程藝龍 （００７８０） １３﹒３０元 跌２﹒３５％

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（ｋｌ）

