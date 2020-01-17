《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局局長寧吉喆表示，中美第一階
段經貿協議已經達成，對於改善經濟發展預期，不僅是中國，而且是美國和全世界經濟的發展預
期都很有好處。從近一段時間以來，全球資本市場反應和各個國際組織的分析預測都可看到，其
中，ＩＭＦ已經把中國２０２０年的經濟增長預測調高了０﹒２個百分點。
寧吉喆指，我們會按雙方共識實施好第一階段經貿協議，有利於雙方經貿合作深化，有利於
中國和其他國家經貿發展，有利於全球經濟貿易穩定發展。
17/01/2020 11:47
【貿易休戰】統計局：實施好中美第一階段經貿協議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局局長寧吉喆表示，中美第一階
段經貿協議已經達成，對於改善經濟發展預期，不僅是中國，而且是美國和全世界經濟的發展預
期都很有好處。從近一段時間以來，全球資本市場反應和各個國際組織的分析預測都可看到，其
中，ＩＭＦ已經把中國２０２０年的經濟增長預測調高了０﹒２個百分點。
寧吉喆指，我們會按雙方共識實施好第一階段經貿協議，有利於雙方經貿合作深化，有利於
中國和其他國家經貿發展，有利於全球經濟貿易穩定發展。
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