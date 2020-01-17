【駐京專電】外匯局：１２月銀行結售匯順差２２億美元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家外匯局公布，２０１９年１２月，銀

行結匯１２６０８億元人民幣，售匯１２４５２億元人民幣，結售匯順差１５６億元人民幣。

按美元計值，銀行結匯１７９８億美元，售匯１７７６億美元，結售匯順差２２億美元。其

中，銀行代客結匯１１８９２億元人民幣，售匯１１６３６億元人民幣，結售匯順差２５５億元

人民幣；銀行自身結匯７１６億元人民幣，售匯８１６億元人民幣，結售匯逆差１００億元人民

幣。同期，銀行代客遠期結匯簽約１４２５億元人民幣，遠期售匯簽約３４８億元人民幣，遠期

淨結匯１０７７億元人民幣。截至１２月末，遠期累計未到期結匯５１５８億元人民幣，未到期

售匯４２１９億元人民幣，未到期淨結匯９３８億元人民幣；未到期期權Ｄｅｌｔａ淨散口負

２６６６億元人民幣。



＊去年銀行結售匯逆差５６０億美元＊



２０１９年１－１２月，銀行累計結匯１２７６３４億元人民幣，累計售匯１３１４７７億

元人民幣，累計結售匯逆差３８４３億元人民幣；按美元計值，銀行累計結匯１８４９３億美元

，累計售匯１９０５３億美元，累計結售匯逆差５６０億美元。其中，銀行代客累計結匯

１１７９１８億元人民幣，累計售匯１２０８９０億元人民幣，累計結售匯逆差２９７３億元人

民幣；銀行自身累計結匯９７１６億元人民幣，累計售匯１０５８７億元人民幣，累計結售匯逆

差８７１億元人民幣。同期，銀行代客累計遠期結匯簽約１５５１０億元人民幣，累計遠期售匯

簽約５５１６億元人民幣，累計遠期淨結匯９９９４億元人民幣。



＊去年１２月銀行代客涉外收付款順差１１５億美元＊



２０１９年１２月，銀行代客涉外收入２６８９９億元人民幣，對外付款２６０９３億元人

民幣，涉外收付款順差８０６億元人民幣。２０１９年１－１２月，銀行代客涉外收入

２４９７７２億元人民幣，對外付款２４８１２８億元人民幣，涉外收付款順差１６４４億元人

民幣。

按美元計值，２０１９年１２月，銀行代客涉外收入３８３６億美元，對外付款３７２１億

美元，涉外收付款順差１１５億美元。

２０１９年１－１２月，銀行代客涉外收入３６１９１億美元，對外付款３５９４６億美元

，涉外收付款順差２４５億美元。

