【駐京專電】外匯局：跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求平衡

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家外匯管理局總經濟師、國際收支司司

長王春英表示，２０１９年，中國跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡。

她指出，２０１９年，中國外匯收支狀況主要呈現以下特點：銀行結售匯小幅逆差，銀行代

客涉外收付款呈現順差。２０１９年，中國銀行結售匯月均逆差４７億美元，與２０１８年月均

水平基本持平。如果綜合考慮遠期、期權等其他供求因素，外匯市場供求呈現基本平衡。

２０１９年，銀行代客涉外收付款月均順差２０億美元，２０１８年總體為逆差。

近期外匯市場供求狀況逐步改善，跨境資金淨流入增多。２０１９年５月以來，雖然外部環

境的複雜性、不確定性上升，但我國外匯市場供求保持基本平衡，銀行結售匯數據呈現逐步改善

的發展態勢，第二、三和四季度結售匯月均逆差分別為８０億、５０億和２６億美元，逆差規模

不斷收窄，１２月結售匯呈現順差２２億美元。從銀行代客涉外收付款情況來看，由第三季度的

逆差２８７億美元轉為第四季度順差２２０億美元。

售匯率總體穩定，企業外匯融資保持平穩。２０１９年，衡量購匯意願的售匯率，也就是客

戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比為６７％，低於近５年的平均水平。同時，企業外匯融資

保持平穩，前１１個月，我國銀行的境內外匯貸款餘額下降１６８億美元，較２０１８年降幅收

窄７１％；２０１９年末企業進口跨境外幣融資餘額與２０１８年末基本持平。

結匯率穩中有升，市場主體持匯意願有所減弱。２０１９年，衡量結匯意願的結匯率，也就

是客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比為６４％，高於近５年的平均水平。企業、個人

等主體外匯存款小幅下降，１１月末銀行境內各項外匯存款餘額較２０１８年末下降１６２億美

元。

銀行遠期結售匯呈現順差。２０１９年，銀行對客戶遠期結售匯順差１４５２億美元。其中

，一至四季度遠期結售匯簽約順差分別為３４５億、４３２億、２７８億和３９７億美元。

外匯儲備餘額穩中有升。截至２０１９年末，外匯儲備餘額３１０７９億美元，較１１月末

增加１２３億美元，較年初增加３５２億美元。

