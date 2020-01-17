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17/01/2020 16:29

【駐京專電】外匯局：跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求平衡

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家外匯管理局總經濟師、國際收支司司
長王春英表示，２０１９年，中國跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡。
　　她指出，２０１９年，中國外匯收支狀況主要呈現以下特點：銀行結售匯小幅逆差，銀行代
客涉外收付款呈現順差。２０１９年，中國銀行結售匯月均逆差４７億美元，與２０１８年月均
水平基本持平。如果綜合考慮遠期、期權等其他供求因素，外匯市場供求呈現基本平衡。
２０１９年，銀行代客涉外收付款月均順差２０億美元，２０１８年總體為逆差。
　　近期外匯市場供求狀況逐步改善，跨境資金淨流入增多。２０１９年５月以來，雖然外部環
境的複雜性、不確定性上升，但我國外匯市場供求保持基本平衡，銀行結售匯數據呈現逐步改善
的發展態勢，第二、三和四季度結售匯月均逆差分別為８０億、５０億和２６億美元，逆差規模
不斷收窄，１２月結售匯呈現順差２２億美元。從銀行代客涉外收付款情況來看，由第三季度的
逆差２８７億美元轉為第四季度順差２２０億美元。
　　售匯率總體穩定，企業外匯融資保持平穩。２０１９年，衡量購匯意願的售匯率，也就是客
戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比為６７％，低於近５年的平均水平。同時，企業外匯融資
保持平穩，前１１個月，我國銀行的境內外匯貸款餘額下降１６８億美元，較２０１８年降幅收
窄７１％；２０１９年末企業進口跨境外幣融資餘額與２０１８年末基本持平。
　　結匯率穩中有升，市場主體持匯意願有所減弱。２０１９年，衡量結匯意願的結匯率，也就
是客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比為６４％，高於近５年的平均水平。企業、個人
等主體外匯存款小幅下降，１１月末銀行境內各項外匯存款餘額較２０１８年末下降１６２億美
元。
　　銀行遠期結售匯呈現順差。２０１９年，銀行對客戶遠期結售匯順差１４５２億美元。其中
，一至四季度遠期結售匯簽約順差分別為３４５億、４３２億、２７８億和３９７億美元。
　　外匯儲備餘額穩中有升。截至２０１９年末，外匯儲備餘額３１０７９億美元，較１１月末
增加１２３億美元，較年初增加３５２億美元。

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